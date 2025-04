Concerto del Primo Maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e BigMama alla conduzione

Sta per tornare il Concerto del Primo Maggio 2025 di Roma, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno che riesce sempre a stupire con il suo cast.

Quest’edizione, che si terrà come di consueto in Piazza San Giovanni in Laterano, avrà come conduttori tre figure di spicco del panorama musicale italiano: Noemi, Ermal Meta e BigMama.

I tre artisti torneranno sul palco del Concertone dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha registrato uno share televisivo record e una forte copertura sui social.

Un Concerto All’insegna del Futuro

Il tema di quest’edizione del Concerto del Primo Maggio 2025, “Il futuro suona oggi“, sottolinea il desiderio di dare spazio a nuove sonorità e a generi diversi che raccontano il presente dell’Italia musicale. Un evento che abbraccia l’evoluzione della musica contemporanea, dal pop all’elettronica, dal rock all’urban, con una particolare attenzione ai testi e ai messaggi veicolati dalle canzoni.

