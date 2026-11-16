NAHAZE torna con il nuovo singolo COLD CASE con Joe Joe e Blackmill
Il nuovo singolo unisce tre identità artistiche tra sonorità urban, punchline, cambi di lingua e un ritornello melodico.
di Chiara Tebaldini ·
Nahaze torna con COLD CASE, disponibile da venerdì 13 novembre su tutte le piattaforme digitali. Il brano, realizzato in collaborazione con Joe Joe e Blackmill, arriva dopo i singoli LIKE THAT e GOSSIP e anticipa il suo prossimo EP.
Nahaze, il significato e le sonorità di COLD CASE
Il brano, nato come esercizio di stile e personalità, affronta il tema della rivalsa personale e artistica e della determinazione ad affermarsi nel mercato musicale senza scendere a compromessi. La traccia unisce tre identità differenti, costruendo un punto di incontro tra attitudine urban, componenti melodiche e contaminazioni linguistiche.
COLD CASE è un brano urban dalle sonorità contemporanee e dal carattere deciso, in cui le strofe in italiano e in inglese si alternano tra punchline e flow incisivi. Il ritornello di Nahaze, caratterizzato da una linea melodica immediata, bilancia la struttura più street del pezzo.
Chi è Nahaze
Nahaze è nata nel 2001 ad Acquaviva delle Fonti da madre inglese ed è cresciuta a Matera prima di trasferirsi a Milano nel 2019. Ha scelto il suo nome d’arte unendo il suo primo nome Nathalie al secondo nome Hazel, lo stesso della nonna materna.
A dicembre 2019 ha debuttato con Carillon insieme ad Achille Lauro e Boss Doms, ottenendo il Disco d’Oro. Grazie al suo bilinguismo, scrive e canta in italiano e in inglese, come nei singoli del 2020 Wasted e Future, realizzato con il trio di produttori Free Monkeys.
Nell’ottobre 2020 i singoli Freak e Control sono stati scelti per la colonna sonora della serie Netflix Baby 3. L’anno successivo il brano Behind è stato inserito nella serie Netflix Zero. Ha proseguito poi la sua ricerca musicale con i singoli Certe Sere del 2022 e Kiddo del 2023.
Nel 2024 ha partecipato ad Amici 23, dove ha presentato l’inedito Oro Oro Oro. Nella squadra di Anna Pettinelli, è stata eliminata poco prima del Serale. Lo stesso anno ha firmato un contratto discografico con Sugar Music e ha collaborato con Estremo e BigMama in Più Ne Voglio.
Nel 2025 è entrata nel roster di MZ Management di Mattia Zibelli, già manager di artisti tra cui Fred De Palma, Baby K, Neffa e J-AX, e ha pubblicato Tanto da fare e Burnout. Nel 2026 ha inaugurato il nuovo progetto artistico con i singoli LIKE THAT e GOSSIP, seguiti da COLD CASE.
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