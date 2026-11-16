Nahaze torna con COLD CASE, disponibile da venerdì 13 novembre su tutte le piattaforme digitali. Il brano, realizzato in collaborazione con Joe Joe e Blackmill, arriva dopo i singoli LIKE THAT e GOSSIP e anticipa il suo prossimo EP.

Nahaze, il significato e le sonorità di COLD CASE

Il brano, nato come esercizio di stile e personalità, affronta il tema della rivalsa personale e artistica e della determinazione ad affermarsi nel mercato musicale senza scendere a compromessi. La traccia unisce tre identità differenti, costruendo un punto di incontro tra attitudine urban, componenti melodiche e contaminazioni linguistiche.

COLD CASE è un brano urban dalle sonorità contemporanee e dal carattere deciso, in cui le strofe in italiano e in inglese si alternano tra punchline e flow incisivi. Il ritornello di Nahaze, caratterizzato da una linea melodica immediata, bilancia la struttura più street del pezzo.

Crediti del brano ▸ Titolo · COLD CASE

· COLD CASE ▸ Artisti · Nahaze feat. Joe Joe e Blackmill

· Nahaze feat. Joe Joe e Blackmill ▸ Autori · Nathalie Hazel Intelligente, Joel Mateus, Mec Martin Chigozie Elekwachi

· Nathalie Hazel Intelligente, Joel Mateus, Mec Martin Chigozie Elekwachi ▸ Composizione · Fabio De Marco

· Fabio De Marco ▸ Produzione · DEMA

· DEMA ▸ Data di uscita · 13 novembre 2026

Chi è Nahaze

Nahaze è nata nel 2001 ad Acquaviva delle Fonti da madre inglese ed è cresciuta a Matera prima di trasferirsi a Milano nel 2019. Ha scelto il suo nome d’arte unendo il suo primo nome Nathalie al secondo nome Hazel, lo stesso della nonna materna.

A dicembre 2019 ha debuttato con Carillon insieme ad Achille Lauro e Boss Doms, ottenendo il Disco d’Oro. Grazie al suo bilinguismo, scrive e canta in italiano e in inglese, come nei singoli del 2020 Wasted e Future, realizzato con il trio di produttori Free Monkeys.

Nell’ottobre 2020 i singoli Freak e Control sono stati scelti per la colonna sonora della serie Netflix Baby 3. L’anno successivo il brano Behind è stato inserito nella serie Netflix Zero. Ha proseguito poi la sua ricerca musicale con i singoli Certe Sere del 2022 e Kiddo del 2023.

Nel 2024 ha partecipato ad Amici 23, dove ha presentato l’inedito Oro Oro Oro. Nella squadra di Anna Pettinelli, è stata eliminata poco prima del Serale. Lo stesso anno ha firmato un contratto discografico con Sugar Music e ha collaborato con Estremo e BigMama in Più Ne Voglio.

Nel 2025 è entrata nel roster di MZ Management di Mattia Zibelli, già manager di artisti tra cui Fred De Palma, Baby K, Neffa e J-AX, e ha pubblicato Tanto da fare e Burnout. Nel 2026 ha inaugurato il nuovo progetto artistico con i singoli LIKE THAT e GOSSIP, seguiti da COLD CASE.