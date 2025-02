In un mondo che toglie il fiato, Nada canta la speranza di “Una Notte Che Arriva”

Nada, Una Notte Che Arriva: significato del testo del nuovo singolo

Dopo l’uscita di Un Giorno Da Regalare, Nada torna con un nuovo singolo, Una Notte Che Arriva, che anticipa la pubblicazione del suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce il prossimo 9 maggio (Santeria / distribuzione Audioglobe).

NADA: IL NUOVO ALBUM E IL TOUR

Per la registrazione del nuovo album, di cui scopriremo a breve il titolo e la cover, Nada si recata a Bristol, dove si è affidata alla produzione di John Parish, con cui prosegue la collaborazione iniziata con Tutto L’Amore Che Mi Manca (2004), recentemente masterizzato e stampato per la prima volta in vinile e in una nuova edizione su CD, e proseguita con È Un Momento Difficile Tesoro (2019) e La Paura Va Via Da Sè Se I Pensieri Brillano (2022).

Con l’uscita del nuovo album prenderà poi il via il tour 2025 di Nada, con la prima data in programma mercoledì 14 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma in full band.

A questa seguiranno anche altre date, che anticiperanno il vero e proprio tour estivo dell’artista.

NADA, “UNA NOTTE CHE ARRIVA”: testo e SIGNIFICATO DEL BRANO

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da sabato 8 marzo, Una Notte Che Arriva parla della forza e della speranza necessarie “per attraversare giorni e giorni in un mondo che toglie il fiato“.

TESTO

Foto di copertina a cura di Simone Cecchetti