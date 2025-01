Nada torna con “Un giorno da regalare”: il nuovo singolo che esplora il vuoto e anticipa il prossimo album di inediti

Nada: testo e significato del nuovo singolo, Un giorno da regalare.

Giovedì 9 gennaio 2025 è la data che segna il ritorno di Nada con il nuovo singolo Un giorno da regalare, un brano che anticipa il suo prossimo album di inediti in uscita in primavera su etichetta Santeria con distribuzione Audioglobe.

La canzone è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà seguita, il 14 gennaio, dalla pubblicazione del videoclip ufficiale, curato dalla stessa Nada insieme al regista Davide Barbafiera.

Nada, Il significato di Un giorno da regalare

Nada, autrice di parole e musica, descrive il singolo come una riflessione sul vuoto che accompagna le nostre vite e sul tentativo, spesso vano, di riempirlo:

“Riempire il vuoto della vita ogni giorno mettendoci dentro cose su cose, ma il vuoto rimane sempre vuoto. Esiste invece l’arte di vedere, l’arte di sentire.”

La canzone invita quindi a un approccio più profondo e consapevole alla vita, spingendo l’ascoltatore a riscoprire l’importanza di percepire e vivere le emozioni autentiche, piuttosto che cercare continuamente di colmare un senso di mancanza.

Un lavoro con radici a Bristol

Per la produzione dell’album, Nada ha scelto ancora una volta di affidarsi a John Parish, produttore di fama internazionale noto per le sue collaborazioni con artisti come PJ Harvey, Eels e Tracy Chapman.

Le registrazioni sono state effettuate presso il J&J Studio di Bristol, consolidando una collaborazione con Parish iniziata nel 2004 con Tutto l’amore che mi manca e proseguita con album come È un momento difficile tesoro (2019) e La paura va via da sé se i pensieri brillano (2022).

Con Un giorno da regalare, Nada, tra le voci più significative del cantautorato al femminile italiano, offre un assaggio del suo prossimo lavoro discografico, che si preannuncia come un progetto di grande spessore emotivo e musicale.

NADA UN GIORNO DA REGALARE TESTO e musica

Ora che il passo accompagna lo sguardo infinito senza ostacoli

Non ho niente da trascinare

Il vento mi fa guidare

Dentro il vuoto della mia esistenza

Dentro un giorno che non ha importanza

Ora il passo accompagna lo sguardo

Lontano, lontano, lontano, lontano

Amo gli uccelli, il vento e i tuoi capelli

Amo la terra, i fiori e i coralli

Amo i cavalli

Amo i giorni

Amo te che mi stai accanto

Amo la spinta, la spinta forte che mi fa godere

Sempre un giorno di più

Sempre un giorno di più

Ah, ah

Ah, ah

Amo i sogni

La pelle dei miei giorni

Amo i canti

Che vengono dagli anni

Passati a cercare un giorno da regalare

Da regalare

Amo gli uccelli, il vento e i tuoi capelli

Amo la terra, i fiori e i coralli

Amo i cavalli

Amo i giorni

Amo te che mi stai accanto

Amo la spinta, la spinta forte

Che spinge il mio corpo

È un urlo di piacere vero

Ah, ah

Ah, ah

Ah, ah

Ah, ah