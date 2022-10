Nada annuncia il tour di presentazione de “La paura va via da sé se i pensieri brillano”

La paura va via da sé se i pensieri brillano è il nuovo disco di inediti di Nada, disponibile in digitale, cd e vinile dal 7 ottobre 2022. L’album esce a tre anni dal precedente lavoro della cantante, E’ un momento difficile tesoro.

A maggio 2022, Nada ha anticipato l’uscita del disco con un primo singolo dal titolo In mezzo al mare. Il 30 settembre, ha pubblicato un altro estratto: Chi non ha.

Il brano è una fotografia lucida, impietosa e purtroppo attualissima di un mondo travolto dalle ingiustizie. Il testo della canzone recita: “Non diranno a nessuno / che c’è un vento nero / disumano un malessere che morde e che fa male male / chi non ha non ha e chi ne ha non ne dà”. Nada non ha dubbi su quali parti prendere, e lo fa, com’è nel suo stile, senza retoriche e senza paura.

Il brano Chi non ha è accompagnato da un videoclip ufficiale, visibile su YouTube. I disegni e la regia sono dell’illustratore e disegnatore Onze.

Nada, il nuovo album

La paura va via da sé se i pensieri brillano (pubblicato da La Tempesta Dischi / Santeria e distribuito da Audioglobe) è composto da 10 canzoni. I brani, interamente scritti e composti da Nada, esprimono la continua evoluzione stilistica dell’artista.

Nada affronta i sentimenti che infuocano la sua anima, con un lavoro di introspezione continuo. Esprime la sua indignazione per un mondo sempre più indifferente e disumano. Nei brani si ritrovano temi come gioia, inquietudine, amore, paura. Ma anche le contraddizioni e i molteplici aspetti – anche oscuri – che albergano in ognuno di noi. I testi sono immediati, senza abbellimenti, per andare dritti al cuore e all’essenziale.

Sotto il profilo musicale, l’anima e l’attitudine rock di Nada sono ben evidenti. Anche in questo nuovo lavoro discografico, il suono è affidato a John Parish, che non solo produce l’album ma nelle canzoni suona quasi tutti gli strumenti. Il produttore inglese, già noto per le sue collaborazioni con PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Tracy Chapman, ha lavorato con Nada per i precedenti È un momento difficile tesoro nel 2019 e Tutto l’amore che mi manca nel 2004. Anche in questo caso, Parish riesce a trasporre le visioni musicali di Nada in arrangiamenti perfetti nel calzare i suoi testi.

TRACKLIST LA PAURA VA VIA DA SÉ SE I PENSIERI BRILLANO

Ecco la tracklist del nuovo album di Nada:

01 In mezzo al mare

02 Io ci sono

03 Sorridimi

04 Chi non ha

05 Banane city

06 Noi resteremo uniti

07 Un viaggio leggero

08 Oscurità

09 Nada yoga

10 Tu non mi chiedi mai di me

NADA IN TOUR

L’uscita dell’album è accompagnata da un tour nazionale di presentazione dell’album stesso. Sono state annunciate le prime date:

21 OTTOBRE – GENOVA – LILITH FESTIVAL

22 OTTOBRE – RAVENNA – BRONSON

09 NOVEMBRE – ROMA – MONK

25 NOVEMBRE – LIVORNO -THE CAGE

03 DICEMBRE – SETTIMO TORINESE (TO) – COMBO CLUB / SUONERIA

16 DICEMBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV

14 GENNAIO 2023 – MILANO – ARCI BELLEZZA