La musica in Rai: dai Tim Music Awards al ritorno di Agliardi, passando per Fiorella Mannoia e un Festival Giovani che cambia nome

Musica in Tv, i palinsesti Rai per la stagione 2025/2026.

Tra ritorni attesi e nuove scommesse, la Rai ha presentato lo scorso 27 giugno a Napoli i palinsesti della stagione 2025/2026. E anche quest’anno la musica avrà il suo spazio, tra grandi eventi, format rinnovati e qualche esperimento in prima serata.

La musica nella nuova Rai: tra premi, playlist e memoria

Ad aprire la stagione saranno i Tim Music Awards, in onda venerdì 12 e sabato 13 settembre su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Un’edizione particolare, in un anno con poche certificazioni a causa delle nuove soglie FIMI (meno di 50 singoli ma teniamo conto che i Music Awards premieranno anche i risultati della seconda parte del 2024).

Il 20 settembre andrà poi in onda “Pino è – Il viaggio del Musicante”, omaggio a Pino Daniele con Fiorella Mannoia e Carlo Conti. Sempre la Mannoia tornerà con il suo one woman show Semplicemente Fiorella.

“Playlist”: si sdoppia il format musicale di Rai 2

Dal 18 ottobre alle 14 su Rai 2 riparte Playlist, lo spazio musicale condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato. Il programma si dividerà in due blocchi: “Playlist Live”, con live e interviste, e “Playlist Talk”, uno spazio più intimo con focus femminili e omaggi alle grandi interpreti della musica italiana.

Un nuovo show per Niccolò Agliardi

Dopo anni di assenza torna anche Niccolò Agliardi con un nuovo format musicale in 10 puntate da 25 minuti: Ci parliamo da grandi – Canzoni sotto la pelle. Con lui, ancora una volta, Federica Gentile. Il programma metterà a confronto due generazioni di artisti con un gruppo di giovani tra i 18 e i 25 anni, partendo da una canzone per aprire dialoghi autentici tra musica, sogni e paure. Trovate un approfondimento qui.

Le altre serate musicali

In autunno spazio anche a The Voice Senior, in onda dal 14 novembre su Rai 1, e a “Juke Box – La notte delle hit”, un nuovo programma in due prime serate dedicato alla musica pop anni ’80 e ’90 con Antonella Clerici e Clementino.

Tra i cantanti Elettra Lamborghini sarà alla guida del programma Boss in incognito.

Sanremo e Festival Giovani: la situazione

Il Festival di Sanremo 2026 è confermato, anche se la location non è ancora certa: la Rai è stata l’unica a rispondere al bando per la produzione, ma la macchina è già in moto. Carlo Conti sarà il conduttore, così come sarà alla guida della serata del Festival Giovani, in onda a dicembre per selezionare le nuove proposte.

Qui per approfondire.

La stagione musicale in Rai, insomma, si presenta come un mix tra certezze e nuove direzioni. Ma la sensazione generale è quella di un racconto musicale ancora troppo diviso tra spazi istituzionali e piccole nicchie: le idee ci sono, ora serve il coraggio di allargarle davvero.