Federica Gentile al centro della musica in Rai: da Playlist al ritorno di Niccolò Agliardi

La stagione televisiva 2025/2026 si preannuncia ricca di novità per chi ama la musica in Rai e vedrà tra i protagonisti Federica Gentile ormai volto di punta nei programmi musicali del servizio pubblico. E con lei ci sarà anche il ritorno di uno degli artisti più poliedrici e preparati del panorama musicale italiano… Niccolò Agliardi.

Federica Gentile protagonista della musica Rai 2025/2026

Già protagonista nelle ultime stagioni, Federica Gentile sarà presente in due programmi musicali nella nuova stagione autunnale.

Il primo è Playlist, il format musicale di Rai 2 in onda dal 18 ottobre ogni venerdì alle 14, e in replica la domenica mattina alle 8:30. Con lei ancora una volta Gabriele Vagnato, ma in arrivo anche una new entry a sorpresa.

La novità di quest’anno? Il format si sdoppia.

Playlist Live e Playlist Talk: due anime per un unico programma

Il primo segmento si intitola Playlist Live: Vagnato ospiterà in studio artisti della scena italiana che si racconteranno e si esibiranno dal vivo. Saranno previste anche puntate monografiche in occasione dell’uscita di dischi o tour, con materiale d’archivio e contributi originali.

Il secondo è Playlist Talk, affidato a Federica Gentile. In questo spazio il focus sarà sull’intervista e sul racconto più intimo dell’artista, con un taglio femminile e un’attenzione particolare al presente e alle nuove proposte musicali. Verranno anche ricordate grandi voci del passato come Mina, Gabriella Ferri e Mia Martini.

Ci parliamo da grandi – Canzoni sotto la pelle con niccolò Agliardi

Ma Federica Gentile sarà anche co-conduttrice, insieme a Niccolò Agliardi, di un nuovo programma in seconda serata su Rai 1: Ci parliamo da grandi – Canzoni sotto la pelle.

Il titolo è un omaggio a una canzone scritta da Agliardi per Eros Ramazzotti e il format si presenta come un racconto emozionale e generazionale. Per Agliardi si tratta di un ritorno in Rai, dopo l’ottimo riscontro di Dimmi di te, il programma che raccontava la nascita delle canzoni. Nonostante gli ascolti più che positivi, quel format non fu rinnovato.

Dieci puntate da 25 minuti che vedranno dialogare due artisti affermati con quindici ragazzi tra i 18 e i 25 anni, a partire da una canzone simbolica per aprire un confronto sulle emozioni, i sogni e le sfide del presente.

“C’è un’età in cui tutto brucia: l’adolescenza e i vent’anni, quando le emozioni gridano e le parole non bastano. In questo spazio fragile e potente, la musica resta l’unico linguaggio universale.“

Con questo format, la Rai propone un racconto nuovo e necessario, che affida alla musica un ruolo di ponte tra generazioni e vissuti diversi. E ancora una volta, Federica Gentile sarà al centro di questo dialogo.