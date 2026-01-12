Musica italiana settimana 3/2026. Concerti di gennaio e nuovi annunci tra live e uscite in arrivo

Musica italiana settimana 3/2026. Il calendario di gennaio continua a riempirsi tra live nei teatri, nuovi annunci discografici e cambi di programma che ridisegnano l’agenda culturale delle prossime settimane. Una fase di transizione in cui convivono l’attività dal vivo, le prime mosse legate a Sanremo e i progetti che iniziano a prendere forma in vista della primavera.
Dai concerti del 12 gennaio tra Torino e Milano all’annuncio del nuovo album di Mara Sattei, passando per lo stop allo spettacolo Immensamente Giulia di Francesco Sarcina: ecco le notizie brevi della settimana, giorno per giorno.