Musica italiana – Il meglio (e il peggio) della settimana 22. Morgan risponde, Guè cambia etichetta, Orietta torna regina del trash

Musica Italiana Settimana 22: Morgan, Fulminacci e Guè accendono il weekend tra provocazioni e ritorni

Il fine settimana ha offerto un mix di provocazioni, nuova musica e momenti surreali. Al Mi Ami Festival, una targa ironica nei bagni ha scatenato la reazione di Morgan, che ha lanciato un appello ai colleghi. Fulminacci è tornato con Sottocosto, mentre Guè ha pubblicato il suo primo album con l’etichetta Oyster Music.

Sul fronte dei tormentoni, Orietta Berti sorprende con La vita è un cabaret, in collaborazione con Fuckyourclique. In evidenza anche le parole di trigNO in un’intervista intensa e il nuovo singolo di Pablo Murphy, 21.

Tra live ed eventi, Fiorella Mannoia annuncia una grande festa a Roma, Mace prepara il secondo atto di Out Of Body Experience e la rubrica Mosca Tzè Tzè continua a pizzicare i momenti più trash della settimana musicale.

Ecco cosa conta davvero nella musica italiana settimana 22.

Notizie in evidenza dalla musica italiana settimana 22

Calendario – aggiornato il 26/05/2025 h 9:00

