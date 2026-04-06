Musica italiana – settimana 15/2026. In questo spazio raccogliamo, giorno dopo giorno, le notizie brevi legate all’attualità della musica italiana: nuove uscite discografiche, annunci di tour, progetti speciali, comunicazioni ufficiali e aggiornamenti dal settore.
Le segnalazioni verranno inserite progressivamente nel corso della settimana, seguendo l’ordine cronologico, per offrire una panoramica chiara e sintetica di ciò che accade nel panorama musicale italiano.
notizie di musica italiana settimana 15 – 6 aprile 2026