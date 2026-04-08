Rkomi torna dal vivo nell’estate 2026 con MIRKO IN ESTATE, il nuovo tour che da fine maggio lo porterà tra piazze, arene e festival italiani. Dopo l’esperienza di MIRKO NEI TEATRI, il cantautore e rapper milanese riporta il suo live in una dimensione all’aperto, in una fase che arriva dopo l’uscita di Decrescendo e del recente singolo Vacci piano con Emma.

Rkomi tour 2026: le date dei concerti di MIRKO IN ESTATE

30 maggio 2026 – Apricena (FG) – Viale Aldo Moro

5 giugno 2026 – Piacenza – 25° Festa del Rugby 2026

20 giugno 2026 – Thiesi (SS) – Area Eventi

27 giugno 2026 – Spilimbergo (PN) – Spililand Summer Festival

1 agosto 2026 – Piombino (LI) – 20Eventi 2026

Il nuovo tour di Rkomi dopo i teatri

Con MIRKO IN ESTATE, Rkomi apre una nuova fase del suo percorso live dopo il tour teatrale con cui, nei mesi scorsi, aveva portato sul palco uno spettacolo più costruito e raccolto. Il ritorno ai concerti estivi rimette al centro un contatto più diretto con il pubblico e si inserisce in un momento di evoluzione artistica che negli ultimi anni lo ha visto cambiare più volte forma, linguaggio e immaginario musicale.

Il percorso di Rkomi tra rap, pop e scrittura cantautorale

Nato a Milano e cresciuto a Calvairate, Rkomi ha costruito il suo percorso partendo dalla scena rap milanese, per poi allargare progressivamente il proprio linguaggio. Dopo i primi progetti indipendenti, il debutto discografico con Io in terra gli ha permesso di imporsi come uno dei nomi più riconoscibili della nuova generazione urban, mentre con Dove gli occhi non arrivano ha spostato ulteriormente il baricentro verso sonorità più aperte e trasversali.

Il passaggio decisivo è arrivato con Taxi Driver, album che ha segnato uno dei momenti più forti della sua carriera commerciale e che ha ampliato ulteriormente il suo pubblico. Negli anni successivi Rkomi ha alternato collaborazioni, televisione e progetti condivisi, come No Stress con Irama, fino al ritorno a Sanremo nel 2025 con Il ritmo delle cose. Nello stesso anno ha pubblicato Decrescendo, disco che ha confermato una scrittura più personale e una direzione meno lineare rispetto agli inizi.

La scaletta del tour MIRKO IN ESTATE

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale di MIRKO IN ESTATE. I concerti dovrebbero però lasciare spazio sia ai brani più recenti, legati al nuovo corso di Rkomi, sia ai pezzi che hanno segnato le fasi precedenti della sua carriera, dal repertorio più rap fino ai momenti più pop e melodici. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite per il tour estivo 2026

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