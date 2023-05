Mr. Rain e Sangiovanni... l'estate dei tormentoni mette insieme in un singolo una nuova coppia inedita

Nuova coppia per l’estate 2023… in arrivo il singolo che unisce Mr Rain e Sangiovanni.

Mentre continua con successo il tour partito dopo l’esplosivo terzo posto conquistato al Festival di Sanremo con Supereroi, Mr. Rain è pronto a lanciare un singolo estivo. E in questo brano non sarà solo ma duetterà per la prima volta con un altro artista che si è distinto per un approccio positivo alla musica… Sangiovanni.

Mr rain e sangiovanni, il duetto

A spoilerare questa collaborazione sono stati proprio i due artisti che ieri, 3 maggio 2023, lo hanno cantato per la prima volta davanti al pubblico nella data milanese del tour di Mr Rain.

Il titolo del brano, possibile data di uscita venerdì 12 maggio, non è al momento stato svelato ma qui a seguire trovate una parte del testo della canzone-

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili

Non usciamo mai dai qui

hai paura anche tu

insieme siamo retroattivi

morti oppure vivi

In attesa di nuova musica Sangiovanni è reduce da un altro duetto, quello con Gianni Morandi sulle note di Fatti Rimandare dalla mamma a prendere il latte, nuova versione dello storico brano presentata sul palco di Sanremo lo scorso febbraio.

Per quel che riguarda Mr Rain continua live il momento d’oro, anzi di platino (sono tre i dischi di platino conquistati da Supereroi al momento), iniziato con il podio al Festival. Ecco a seguire le date.

IL TOUR

Qui a seguire il calendario aggiornato del tour organizzato da Colorsound:

06 Aprile 2023 – Viper Club Firenze SOLD OUT

14 Aprile 2023 – Demodé Bari SOLD OUT

19 Aprile 2023 – Hall Padova SOLD OUT

26 Aprile 2023 – Teatro Concordia Venaria (To) SOLD OUT

02 Maggio 2023 – Fabrique Milano – Nuova Data

03 Maggio 2023 – Fabrique Milano SOLD OUT

27 Giugno 2023 – Parco Della Musica – Cavea – Roma SOLD OUT

28 giugno – Sequoie Music Park – Parco delle Caserme rosse – Bologna

4 luglio Restart Live Fest – Rendano Arena – Cosenza

6 luglio Marostica Summer Festival – Piazza Castello – Marostica

8 luglio Sunset Festival – Arena Alpe Adria – Lignano Sabbadoro

11 luglio Brescia Smmer Music – Arena Campo Marte- Brescia

13 luglio Noisy Naples Fest – Arena Flegrea – Napoli

14 luglio Over Sound Music Festival – Banchina San Domenico – Molfetta

16 luglio Wonderlast Music Festival – Gubbio Events Arena – Gubbio

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI