ILL TOUR 2023: Mostro annuncia le date della sua nuova tournée nei club

Mostro Tour 2023. Il rapper romano dalle scrittura schietta e ribelle, annuncia le date live de ILL TOUR 2023, appuntamenti che seguono l’uscita del primo album con Sony Music, The Illest, Vol. III“. La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, toccherà le principali città italiane, da Torino a Firenze, a partire dal 4 maggio 2023.

Con questo disco Mostro è tornato a raccontare la sua visione della vita, in un mondo dove i sogni sembrano irraggiungibili e la realtà è spesso un’illusione. Un progetto che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Mostro, che continua a rimanere fedele alle sue radici, pur sperimentando nuove sonorità e nuovi stili.

Mostro tour 2023

La tournée ILL TOUR 2023 sarà l’occasione per il rapper di presentare dal vivo i brani del nuovo album, ma anche i suoi brani più noti, canzoni che hanno contribuito negli anni a farlo diventare uno dei rapper più seguiti in Italia. Il tour si preannuncia come un evento imperdibile per tutti i fan del genere e per coloro che amano la musica dal vivo.

La prima data della tournée sarà il 4 maggio 2023 al club Hiroshima Mon Amour di Torino, per poi proseguire con una serie di concerti in altre importanti città italiane come Padova, Milano, Pozzuoli, Roma e Firenze.

Qui a seguire le date dell’ ILL TOUR 2023. I biglietti sono già in vendita.