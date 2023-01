Mostro: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album “The Illest, Vol. III”

Mostro The Illest Vol. III guida all’ascolto delle canzoni del nuovo disco del rapper, il primo fuori con Epic/Sony Music.

Fuori da venerdì 27 gennaio l’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica CD, CD Autografato, Bundle CD + T-shirt, LP e LP Autografato.

Questo importante progetto arriva a più di sette anni dall’uscita del primo album della saga The Illest, un progetto che ha portato Mostro ad affermarsi con grande credibilità nel mondo urban.

In THE ILLEST, VOL. III Mostro continua a raccontare la sua vocazione per il rap e la voglia di rivalsa attraverso un linguaggio diretto ed esplicito, una consapevolezza lucida e disarmante con cui descrive anche

momenti più intimi e cupi. In questo album, per la prima volta, il rapper ha la possibilità di collaborare con artisti e produttori diversi.

Questa la tracklist dell’album:

THE ILLEST INTRO (PROD YOSHIMITSU & NICK SICK) UNDERRATED (PROD NICK SICK) NIENTE PIOGGIA NIENTE FIORI (PROD THE CEASARS) RAPPRESENTO feat. JAKE LA FURIA (PROD 2ND ROOF) AQUILONI (PROD 2ND ROOF) UN MOMENTO PER FAVORE (PROD ANDRY THE HITMAKER) DELUSIONI feat. IL TRE (PROD ANDRY THE HITMAKER) DA PAURA (PROD 2ND ROOF) PORTE CHIUSE (PROD NICK SICK) NOODLES feat. MADMAN (PROD MIXER T) LE CHIAVI DI CASA (PROD MANUSSO) EXIT feat. RIZZO (PROD ANDRY THE HITMAKER) BOTTIGLIE ROTTE feat. EMIS KILLA & GEMITAIZ (PROD SINE) VOMITO (PROD YOSHIMITSU) SE PASSI DI QUI (PROD YOSHIMITSU)

