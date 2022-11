A otto mesi da "Da paura" torna Mostro con "Bottiglie rotte". E questa volta non è da solo...

Mostro Bottiglie rotte significato del testo del nuovo, attesissimo, singolo del rapper in collaborazione con Emis Killa e Gemitaiz e fuori dal 18 novembre.

Ad oggi i risultati Mostro parlano chiaro… il suo album The Illest Vol. 2 conta oltre 66 milioni di stream su Spotify, il suo ultimo progetto discografico, Sinceramente Mostro, più di 48,4 milioni mentre Ogni maledetto giorno, è stato certificato con il Disco di Platino. Ora è tempo di musica nuova…

Sono passati otto mesi da quando Mostro ha lanciato Da Paura, il suo primo singolo con Epic Records / Sony Music Italy. Un lasso temporale anomalo per il mercato discografico di oggi. Ora il rapper dall’immaginario ribelle e sfrontato torna con un brano che lo vede collaborare con due pesi massimi della scena rap, Bottiglie rotte.

Mostro Bottiglie rotte significato del brano

Il nuovo singolo è prodotto da SINE, Producer romano già noto per le collaborazioni con Coez e Noyz Narcos, tra gli altri. Bottiglie rotte racconta la difficoltà di vivere in un mondo che a volte va più veloce di quanto ci si aspetta. Un mondo che spesso lascia solitudine e momenti di down, in un silenzio che costringe a guardarsi dentro e ad imparare ad essere forti.

E per alcuni giorni è solo grazie al rap che si trova la forza di lottare per conquistare tutto da soli. Con queste parole, Mostro descrive il brano e la collaborazione con Emis Killa e Gemitaiz:

“La musica mi ha insegnato una cosa incredibile, cioè che tutto può essere trasformato. È la musica a darmi il potere di trasformare determinate situazioni in canzoni, così come tra le barre del singolo le bottiglie rotte diventano conchiglie. Questo è anche ciò che mi hanno trasmesso i pezzi rap con i quali sono cresciuto. In Bottiglie Rotte celebro il rap stesso, anche grazie alla preziosa collaborazione di Emis Killa e Gemitaiz, con cui condivido la passione per questo genere e moltissimi dei miei ideali“.

Bottiglie Rotte è il nuovo passo di un progetto che Mostro sta costruendo con cura e di cui svelerà a poco a poco ai suoi fan il disegno finale.

Mostro Bottiglie rotte testo e audio

In arrivo venerdì 18 novembre