Mostro pubblica “Da Paura”, il primo singolo dopo la firma con Sony Music, e dimostra la sua volontà di essere presente nel rap game italiano

Mostro Da Paura testo, significato e audio del nuovo singolo fuori dal 25 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Il rapper romano dall’immaginario schietto e ribelle è tornato con il suo nuovo singolo Da Paura, uscito per la prima volta per Sony Music / Epic Records Italy venerdì 25 marzo.

Da Paura vede la produzioni di 2nd Roof e rappresenta una banger nel pieno mood di Mostro, che ancora una volta porta sul beat le sue rime affilate. Il suo stile ironico però ha sempre con sé un messaggio più profondo. Da Paura fa muovere la testa, ma dimostra a pieno la volontà dell’artista di voler essere presente nel rap game con il suo black humor e i versi polemici, che lo hanno reso da sempre uno dei nomi più interessanti della scena rap italiana.

Mostro, all’anagrafe Giorgio Ferrario, scrive testi provocatori, crudi e mai scontati e un sound potente e deciso contribuiscono a rendere il suo stile estremamente riconoscibile. Qui potete rivedere una nostra intervista all’artista.

Il suo album The Illest Vol. 2 conta oltre 56 milioni e mezzo di stream su Spotify e il suo ultimo progetto discografico Sinceramente Mostro ne raggiunge ad oggi più di 37 milioni e mezzo. Il singolo Ogni maledetto giorno (disco di Platino) in una sola settimana dall’esordio riesce a scalare ben 87 posizioni della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti.

Mostro da paura testo

(Chico de puta, cabròn)

Quanto parli? Dai, stai zitta e fuma

È mattina ma sto sulla luna

Mi vuoi morto, ma chi ti si incula?

Sole a palla, giro in strada

Guarda, io sto da paura

Okay, mi dichiaro: mi piace la droga (È così)

Vabbè, sono gusti, ti mangio la pussy

Ho i baffi di Hulk Hogan

Ah, non posso dire che ne voglio ancora?

Sto sopra una Shelby sulla strada per l’inferno

Col cannone in mezzo ai denti e vado a venti all’ora tipo skrrt

E, sì, frate’, ti dice male

La tua donna non produce, però sembra DJ Khaled

Fumo dove non posso

Se sto con i miei so già che è tutto a posto

Più è bello il posto dove andiamo a cena

Più è brutta la tuta che mi metto addosso (Fanculo) (‘Sto posto di merda)

Mamma, scusa, però rappo come un fijo de ‘na mignotta

Ogni rima paralizza tutto il corpo

Parallelamеnte il flow mio ti smonta

So che in fondo ci speravi fossi morto

Però guarda caso sono io la svolta

Perché poi quando vi droppo il disco nuovo

Mi risveglio e grido: “Oh mio Dio, che botta”

Quanto parli? Dai, stai zitta e fuma

È mattina ma sto sulla luna

Mi vuoi morto, ma chi ti si incula?

Sole a palla, giro in strada

Guarda, io sto da paura

Gli occhi gonfi come un Barracuda

International, llamame hijo de puta

Mi vuoi morto, ma chi ti si incula?

Sole a palla, giro in strada

Guarda, io sto da paura

Te le tue rime io le ho già sentite oppure già fatte

Proprio perché ho firmato con Sony

Che per farti fuori mo scendo in ciabatte

Blatte, lei che mi applaude col culo

Io che fumo con gli occhi al rovescio

E mi sembra una standing ovation da quanto lo sbatte

Sono Baygon per ‘sti parassiti

Metti in dubbio che ‘sta roba spacchi il culo

Ti assicuro, risultati garantiti

So che in fondo ti aspettavi un’altra cosa

Però questa qui è la mossa Kansas City

E per fottermi tutta quanta la scena

Questa sera invece metto i mocassini (Let’s go motherfucker)

Quanto parli? Dai, stai zitta e fuma

È mattina ma sto sulla luna

Mi vuoi morto, ma chi ti si incula?

Sole a palla, giro in strada

Guarda, io sto da paura

Gli occhi gonfi come un Barracuda

International, llamame hijo de puta

Mi vuoi morto, ma chi ti si incula?

Sole in palla, giro in strada

Guarda, io sto da paura

Foto di Ademasi