È uscito il nuovo singolo di Mostro La Belva, parte della colonna sonora dell’omonimo film di Ludovico Di Martino, nelle sale il 26, 27 e 28 ottobre.

Il brano porta la firma dello stesso Mostro, mentre la produzione è stata curata da Enemies. Il testo descrive una guerra interiore, sensazione che l’artista conosce molto bene.

“Per me è stato molto naturale scrivere questo brano. Ho avuto modo di confrontarmi spesso con Ludovico che è riuscito a trasmettermi a pieno la sua idea. Inoltre, trovandomi in studio anche durante la creazione della colonna sonora che avrebbe poi accompagnato il film, ho avuto la possibilità di comprendere l’essenza di questo progetto. Sono rimasto affascinato dalla sceneggiatura, perché sposa molto anche quello che è il mio immaginario: per certi versi sembrava di leggere la mia storia.”

Nella prima parte del brano pare che la belva possa prendere il sopravvento, ma l’uomo si ribella e decide di non farsi trascinare in meccanismi autodistruttivi. Il finale è quasi una redenzione.

“Quando io tornerò a prenderti sarò cambiato,

avrò domato la belva che ho dentro.

Mi rendo conto chi ero, posso scoprire chi sono,

posso cambiare davvero il mio passato non è il mio destino.”

Il film è distribuito da Warner Bros Pictures. Si tratta di una storia ad alta tensione emotiva che mescola sentimenti e azione in un crescendo che porterà un uomo a diventare, per amore, un vero nemico pubblico.

La Belva è prodotto da Matteo Rovere, mentre il protagonista è Fabrizio Gifuni.

VIDEOINTERVISTA A MOSTRO LA BELVA

Per Mostro scrivere un brano per la colonna sonora di un film è un passo naturale. I suoi testi si contraddistinguono per immagini nitide e spesso dure.

L’artista, che in pieno lockdown ha pubblicato Sinceramente Mostro, a causa del Covid ha dovuto riprogrammare alla primavera 2020 il The Warriors Tour a ottobre 2020, prodotto da Vivo Concerti (ne abbiamo parlato Qui).

Abbiamo incontrato virtualmente Mostro per una videointervista di presentazione del progetto.