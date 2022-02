Morgan da Red Ronnie ironizza su Mahmood, Blanco e Dardust: "Sono una caricatura del canto. Dario Faini ha scoperto il fa minore..."

Morgan, come ormai è noto da tempo, ha una buona parola per tutti. O solo una grande ironia, come la definisce lui stesso.. E così negli scorsi giorni ospite in diretta di Red Ronnie, il cantautore, punzecchiato dal giornalista e conduttore, ha duramente criticato i vincitori del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, ma anche Dario Faini aka Dardust.

Mentre in tv va in onda il Festival la domanda arriva diretta da Red: “Visto che tutti pensano che vinceranno Mahmood e Blanco. Che cosa ne pensi della loro canzone e della loro interpretazione de Il Cielo in una stanza?”

Morgan risponde: “Non l’ho vista, non ho visto ne l’una ne l’altra, mi dispiace. Per cui non vorrei dirti le caxxate. Chi è Blanco però?“.

A questo punto Red Ronnie sminuisce la figura artistica di Blanco che, avrà 19 anni, ma è uno degli artisti lanciati dalla discografia in tempi recenti più apprezzati da pubblico e critica, con numeri e colleghi dalla sua parte… “È uno che fa molti numeri su Spotify eccetera…“, risponde Red.

Ed è a questo punto che, essendo il Festival in diretta, che il conduttore si accorge che stanno per cantare proprio Mahmood e Blanco e chiede a Morgan di ascoltarla in cuffia e commentare la loro Brividi…

Morgan appena sente la voce di Mahmood esordisce: “Sento uno tipo… ma sta bene? Ma che è… cos’è?“. Tra l’altro Morgan era giudice di X Factor l’anno in cui Mahmood, nella squadra di Simona Ventura, partecipò al programma… “È un po’ nevrotica la situazione, si spaventano. Ma loro mi chiedo sono convinti o ridono dentro quando cantano in questo modo? È una caricatura del canto. Se fosse venuto nella mia squadra ai tempi di X Factor glieli avrei tolti tutti i versi… ma canta, non fare i versi. Stai male?”

A questo punto si accorge di un fa minore nel brano e, tra le altre cose, attacca Dario Faini, ovvero Dardust, probabilmente pensandolo coinvolto nel brano (che invece è scritto da Blanco, Mahmood e Michelangelo e prodotto da quest’ultimo)….

Fate incetta di cantanti caricatura. Si sono ricordati di far arrivare i tir con gli autotune?

Hanno scoperto il fa minore. Pensate che siamo in un’epoca in cui hanno scoperto la ruota, il fuoco ma anche il fa minore. Al Festival di Sanremo stando a quanto scrive Dario Faini gli accordi sono quattro e sarebbero: do, la minore sol e fa. Qui è fa minore…

Il tutto mentre Red Ronnie ride di gusto ricordando che questa è la possibile canzone che vincerà il Festival.

Morgan chiude cercando di buttarla sull’ironica…

Per forza, come può essere un festival di merda se non vince questo pezzo. Dai sono ironico, la satira puoi farla su tutto e non sui cantanti di Sanremo e Amadeus?

Nei giorni successivi il cantautore ha poi redarguito a mezzo social i giornalisti affermando di strumentalizzare e modificare le sue dichiarazioni…

Eccoli qua, erano dietro l’angolo come ormai tutti i benedetti giorni da dieci anni a questa parte. Ma toglietevi dalla bocca sto caxxo di “attacca”, ci sono parole nella lingua italiana per esprimere i concetti: se vado dal fruttivendolo per comprare l’insalata non dico “attacca l’insalata” e porto mia figlia all’asilo al mattino non dico “attacca la figlia”, ma uso le parole che descrivano ciò che sto facendo.

Quindi giornalisti e titolisti da strapazzo che non siete altro, e praticamente lo siete quasi tutti, usate il vocabolario per favore. E anche questo mio post non è un attacco a nessuno si chiama “redarguire”, è una difesa , e se ci fosse bisogno di fare un titolo per questo messaggio dovrebbe essere : Morgan richiama all’ordine la categoria dei giornalisti. E se ci fosse un sottotitolo sarebbe: suggerisce di usare il vocabolario perché è esausto di gratuite diffamazioni.

Avete capito? Attaccapanni che non siete altro.