Mondo Marcio torna con una traccia-manifesto e mette nero su bianco il suo “Credo”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 14 marzo per Columbia Records / Sony Music Italia, Credo è il nuovo singolo di Mondo Marcio, che torna con un brano profondamente intimo, il cui titolo allude al concetto di fede personale.

“Mi affascinava molto l’idea che tante preghiere unite potessero creare un coro, come in una chiesa. Questo brano è una traccia-manifesto ed esprime al meglio il concetto di credo personale. Di fatto, ognuno combatte la propria guerra santa“, ha raccontato Mondo Marcio, che sabato 10 maggio sarà il protagonista di una speciale data-evento al Fabrique di Milano.

Poi, ha aggiunto: “Credo riflette anche quello che vedo oggi. Siamo tutti polarizzati e frammentati, ciascuno con le proprie convinzioni che difende fino alla morte. Veniamo tutti dalla stessa pancia, ma ognuno decide di vedere il mondo dalla sua prospettiva“.

Prodotto da Gianluigi Fazio e Edwyn Roberts, il brano parla dunque delle battaglie che ciascuno di noi porta avanti, ma anche delle cause a cui già da piccolissimi scegliamo di legarsi, anche se si scontrano con la realtà contemporanea.

IL “CREDO” DI MONDO MARCIO

Credo rappresenta un nuovo tassello del progetto di Mondo Marcio, tra i primi rapper ad avere portato il genere ad un pubblico mainstream e tra i primi ad avere trattato le proprie tracce come terapia personale.

Il brano – che sabato 15 marzo verrà presentato per la prima volta dal vivo sul palco dell’Allianz Club di Milano in occasione dell’ottavo evento di The Art Of Fighting, una delle più prestigiose riunioni di pugilato in Italia – arriva dopo la pubblicazione dei precedenti singoli, Città del Fumo pt.2 con Vale Pain e Kerosene con Tokyo, e la riedizione del suo album d’esordio Mondo Marcio.