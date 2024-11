Una storia tormentata in bilico tra passione e abbandono: “Kerosene”, il nuovo singolo di Mondo Marcio featuring Tokyo

Disponibile da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Kerosene“, il nuovo singolo di Mondo Marcio in collaborazione con Tokyo, per Columbia Records/Sony Music Italia.

Il brano, prodotto da Steve Tarta, racconta di un amore vissuto tra le strade e le luci della città, una storia complicata, tormentata che si muove tra passione e abbandono.

Mondo Marcio, uno dei nomi più famosi della scena urban italiana, decide di collaborare con Tokyo, una giovane rapper dallo stile crudo e diretto, al suo debutto nella scena, che ha impreziosito il brano con la sua interpretazione tagliente.

Il rapper riesce ancora una volta a creare un pezzo autentico e d’impatto, trovando subito una connessione con la giovane rivelazione del panorama urban.

Il brano arriva dopo la collaborazione con Shiva nella traccia “Sete” – contenuta nel suo ultimo disco “Milano Angels” – rivisitazione del brano “Non ti ho mai detto” e con Heartman in “Fai l’uomo“.

Mondo Marcio sta attualmente lavorando al suo nuovo disco di inediti, anticipato da “La città del fumo pt.2” feat. Vale Pain e questo nuovo singolo in uscita.

Clicca qui per presalvare “Kerosene“, il nuovo singolo di Mondo Marcio in collaborazione con Tokyo, fuori venerdì 29 novembre.