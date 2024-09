Shiva, “Milano Angels” è il secondo miglior debutto su Spotify nel 2024

Dopo lo stop dovuto alle vicende giudiziarie in corso nei suoi confronti, Shiva pubblica il suo nuovo album Milano Angels (Milano Ovest / Sony Music Italy) venerdì 6 settembre.

L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali, in CD e in vinile. È composto da ben 18 tracce tra le quali sono presenti sette brani con dei featuring importanti.

Nelle prime 24 ore di debutto, Milano Angels ha ottenuto dei numeri davvero importanti e che sono interessanti da analizzare. Continua a leggere per scoprire di più.

SHIVA, I NUMERI DEL NUOVO ALBUM “MILANO ANGELS”

Tra i brani nuovi e quelli già usciti, Milano Angels debutta con 8.827.656 milioni di stream. Il dato arriva ad oltre 66 milioni di stream se si sommano tutti gli ascolti ottenuti precedentemente al debutto dell’album dai singoli già editi e usciti nel corso dell’anno.

Inoltre, stabilisce un importante record su Spotify: Milano Angels è il secondo disco del 2024 per debutto sulla piattaforma digitale con ben 8.8M di ascolti, superando Geolier con DIO LO SA fermo a 8.5M. Al primo posto rimane sempre FERITE di Capo Plaza.

Ora analizziamo bene a fondo i dati sia su Spotify che su Apple Music.

Partendo dalla piattaforma svedese, si può ben notare il dominio di Shiva con Milano Angels nella Top 50 – Italia: il disco infatti occupa sedici posizioni nella top 20 e ben quattro nella top 5, dove l’unico brano che resiste è 30°c di Anna alla quarta posizione. Nella top 20, l’unico brano non rap che si può incontrare è la hit estiva di Tananai & Annalisa Storie Brevi.

Inoltre, il brano dell’album che ha ottenuto la prima posizione è Gotham, brano in collaborazione con Kid Yugi, con ben 770.130 streams. Con questo risultato, Shiva diventa il primo artista ad avere quattro brani alla #1 durante il 2024 dopo i singoli che hanno anticipato il progetto, ovvero Milano Shotta Freestyle, First Day Out e Take 5.

Per quanto riguarda Apple Music, la situazione non cambia molto: Milano Angels occupa diciassette posizioni nella top 30 e, al contrario di Spotify, occupa interamente sia la top 5 che la top 10 nella piattaforma. Anche qui, al #1 spicca Gotham.

Per avere un altro dato interessante bisogna guardare la classifica internazionale. Infatti, nella giornata di venerdì 6 settembre, Shiva ha raggiunto la 71esima posizione nella Daily Top Artists Global di Spotify.

