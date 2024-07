Shiva: il rapper è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere

Al termine del processo svoltosi oggi – mercoledì 10 luglio – a Milano, il rapper Shiva è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere per la sparatoria avvenuta lo scorso anno davanti al suo studio di registrazione.

SHIVA: CHE COSA È SUCCESSO?

L’11 luglio 2023 due lottatori professionisti di MMA – Alessandro Maria Rossi e Walter Pugliesi – hanno teso un agguato a Shiva davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese. Dalla telecamere di videosorveglianza, si nota Shiva tirare fuori una pistola nel momento in cui si rende conto della situazione e ferire alle gambe i due lottatori (ne avevamo parlato qui).

Dalle ricerche svolte, si è venuto poi a scoprire che i due uomini fuori dalla sua etichetta Milano Ovest erano stati mandati dal suo trapper rivale Rondo da Sosa e che facevano parte del suo gruppo. Il loro obiettivo era quello di rivendicare, a nome di Rondo, alcuni insulti online da parte di Shiva.

SHIVA: IL PROCESSO

A Shiva – nome d’arte di Andrea Arrigoni – sono stati contestati i reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola, non ancora rinvenuta. Gli è però stata riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno alle presunte vittime, ma sono state escluse quelle relative alla provocazione e quelle più generiche.

I suoi due avvocati difensori – Daniele Barelli e Marco Campora – avevano all’inizio chiesto l’assoluzione, in quanto il rapper in quella circostanza si fosse solamente difeso. Il PM Daniela Bartolucci, però, aveva chiesto una condanna a sette anni di carcere, patteggiata poi a sei anni e mezzo.

Secondo gli stessi, Shiva si stava «difendendo da una spedizione paramilitare» e hanno annunciato il ricorso per questa sentenza. E hanno aggiunto: «Non sussiste affatto il delitto di tentato omicidio. Abbiamo dimostrato con una consulenza balistica che i colpi sono stati sparati tutti direzionati verso il basso».

Su Shiva, invece, hanno spiegato che ha preso bene la situazione perché «è un ragazzo coraggioso, forte, consapevole della propria innocenza. È assolutamente convinto della propria innocenza e convinto che prima o poi riusciremo a dimostrare la sua totale estraneità dal delitto di tentato omicidio».

A riguardo, il rapper si è espresso sottolineando che «mi rendo conto di aver dato un pessimo esempio, ma oggi sono diverso. Voglio esserlo per i miei fan e per mio figlio». Attraverso una storia su Instagram, ha anche aggiunto un pensiero più elaborato su tutta la situazione, ammettendo di star vivendo «un giorno triste» a causa di «un crimine che non ho mai commesso».

SHIVA: COSA SUCCEDERÀ ADESSO?

Arrestato a ottobre, prima dell’udienza Shiva si trovava agli arresti domiciliari dopo essere stato scarcerato a fine febbraio. I suoi avvocati hanno anche fatto sapere che presenteranno un’istanza di revoca della misura cautelare.

A livello musicale, dalla stessa storia di Instagram, Shiva ha spiegato di avere un nuovo album pronto dal titolo MILANO ANGELES ma che, al momento, non potrà ancora uscire dato che dovrà stare lontano da tutti a causa delle vicende in corso.