TikTok: tra le Songs of the Summer 2024 “Amore No” di Celentano e “30°C” di Anna

TikTok: quali sono le Songs of the Summer 2024?

“L’estate sta finendo e un anno se ne va” cantavano i Righeira nel 1985 e, proprio come si fa alla fine di ogni anno, settembre diventa il mese dei bilanci e dei nuovi propositi. Ed ecco che – tra balli latini, astri nascenti, grandi riscoperte e remix da brividi – TikTok presenta le Songs of the Summer 2024.

E se Gata Only di FloyyMenor & Cris Mj si piazza al primo posto sia in Italia che nel mondo, il secondo e il terzo posto sono tutti italiani con Amore No – Remix di Adriano Celentano e 30°C di Anna.

Nel primo caso si tratta di un brano pubblicato nel 1979 e inserito all’interno dell’album Soli, che TikTok è riuscito a riportare in auge, tanto da assicurargli per diverse settimane il primo posto nella classifica Hot 50 Italia.

30°C fa invece parte di Vera Baddie, il primo e attesissimo album di inediti di Anna (l’artista donna italiana più seguita su TikTok con 2.6 milioni di followers), e nel solo weekend d’uscita ha superato i 7 milioni di stream:

“Un grazie gigante alla community di TikTok e a tutte le Vere Baddies che hanno supportato 30ºC dal giorno uno. Love you all!”.

Ma non è tutto! Una menzione speciale la merita infatti il samba brasiliano di Samba do Brasil di Bellini (uscito oltre dieci anni fa) e di Sesso e Samba di Tony Effe feat. Gaia.

Geolier, dal canto suo, occupa ben tre posizioni in classifica: dal brano rap El Pibe De Oro, omaggio a Maradona, alla ballata romantica in dialetto napoletano L’Ultima Poesia feat. Ultimo, prodotta da Takagi & Ketra, passando per Episodio D’Amore, terzo singolo estratto dall’album Dio Lo Sa.

TikTok: Songs of the Summer 2024 (in the world)

Di seguito riportiamo la Top 10 delle canzoni che hanno ispirato più creazioni video nel mondo durante l’estate 2024:

Gata Only – FloyyMenor and Cris Mj Nasty – Tinashe MILLION DOLLAR BABY (VHS) – Tommy Richman BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish Alibi (with Pabllo Vittar & Yseult) (with Pabllo Vittar & Yseult) – Sevdaliza Please Please Please – Sabrina Carpenter ESTE – El Alfa, Nfasis Tell Ur Girlfriend – Lay Bankz Si No Quieres No – Luis R Conriquez, Neton Vega Si Antes Te Hubiera Conocido – KAROL G

“Ancora una volta, la classifica delle Canzoni dell’Estate di TikTok dimostra chiaramente come la magia della piattaforma aiuti la nostra community globale a scoprire e promuovere una gamma eterogenea di artisti di incredibile talento e la loro musica“, ha dichiarato il Global Head of Music Business Development di TikTok Ole Obermann.

Poi, ha aggiunto: “La musica latina è uno dei generi più popolari su TikTok, quindi non è una sorpresa vedere Gata Only in cima alla nostra classifica globale, insieme ad altri straordinari artisti emergenti come Sevdaliza e Tommy Richman, oltre a superstar come Billie Eilish.

Questa classifica è la prova che sia gli artisti nuovi che quelli emergenti di ogni genere, da qualsiasi parte del mondo, possono connettersi ogni giorno con oltre un miliardo di appassionati di musica su TikTok, costruire la propria carriera e avere un impatto sulla cultura musicale”.