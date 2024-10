“Città del fumo pt. 2”: il nuovo singolo di Mondo Marcio feat. Vale Pain

Fuori venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali “Città del fumo pt. 2“, il nuovo singolo di Mondo Marcio in collaborazione con Vale Pain, per Columbia Records/ Sony Music Italia.

Il singolo, prodotto da Yuks e Uale è stato presentato in anteprima sul palco del PLUG-MI 2024, e dimostra la grande versatilità del rapper e la sua capacità di unire diversi mondi e generazioni: ciò lo ha reso uno dei pilastri della scena urban italiana.

“Città di fumo pt. 2” riprende un brano iconico di Mondo Marcio del 2003 e chiude un cerchio; è un pezzo dedicato a Milano, un tributo alla città vista come scuola, come casa, come luogo di incontri e scontri, in grado di plasmare intere generazioni di artisti.

“Ho deciso di continuare la saga di Città del Fumo perché la mia storia con Milano è per sempre. E’ la città che mi ha cresciuto e che mi ha visto diventare chi sono oggi. Queste strade mi conoscono meglio di chiunque. Ho scelto Vale perché il suo modo di vivere la città mi ha fatto capire che certe cose non sono cambiate e non cambieranno mai. La città che accoglie tutti allo stesso modo perché non guarda in faccia nessuno.”

Il nuovo singolo arriva dopo l’ultima collaborazione del rapper con Shiva, nel brano “Sete“, un remake dello storico singolo “Non ti ho mai detto“, estratto dall’album “Generazione X” di Mondo Marcio, e il featuring con Heartman nel brano “Fai l’uomo“.

Foto di copertina di Kali Yuga