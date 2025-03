“CREDO” è il nuovo viaggio di Mondo Marcio: un album tra lotta e redenzione

MONDO MARCIO torna con un nuovo album: CREDO.

Il rapper milanese, pioniere dell’hip hop mainstream in Italia, presenta un disco che affronta tematiche profonde come la ricerca interiore, l’evoluzione spirituale e il rapporto con la società moderna. CREDO è stato anticipato dalla title track, performata in anteprima all’Allianz Cloud di Milano durante l’evento The Art of Fighting, una delle più prestigiose manifestazioni di pugilato in Italia.

MONDO MARCIO, “CREDO”: IL NUOVO ALBUM

Un disco che scava a fondo nelle emozioni e nei conflitti interiori. Marcio affronta la perdita, l’ambizione, il disagio sociale e la continua ricerca di equilibrio tra l’essere umano e la società moderna. Il rapper spiega il senso del titolo:

“CREDO è quello che ci accompagna nella nostra vita, l’arco dell’eroe del nostro film personale, la storia che ognuno di noi sceglie inconsapevolmente di raccontare a se stesso fin da bambini.”

Secondo Mondo Marcio, infatti, la nostra esistenza è legata a un’idea più grande, un credo che ci guida, che può essere la carriera, il denaro, l’arte, una fede religiosa o qualsiasi altro obiettivo.

“Nasciamo tutti nella stessa condizione: da qui la scelta dell’immagine della pancia, simbolo di fertilità universale e della fonte di amore cosmico da cui proveniamo tutti.”

Un concetto che si lega anche all’identità e all’ego, come spiega il rapper:

“Già da piccolissimi ognuno di noi sceglie una causa più grande a cui legarsi per rendere sopportabile l’esistenza, un suo CREDO che lo accompagna e definisce per tutta la vita. Può essere qualsiasi cosa di più grande a cui uno scelga di legarsi: da accumulare denaro a fare volontariato, dalla squadra del cuore a fare parte di un culto, da scrivere un album rap a non credere in niente. Ogni causa più grande a cui ci leghiamo diventa il nostro leitmotiv mentale.”

Nel disco trovano spazio varie tematiche: il rapporto con la “perdita”, il valore della determinazione e dell’ambizione positiva, ma anche la constatazione della perenne insoddisfazione che caratterizza la società di oggi, tra capitalismo, dipendenze, ossessione della performance, corsa alla produttività e l’estremo bisogno di amore.

Il disco uscirà il 25 aprile per Columbia/Sony Music Italy.

TRACKLIST UFFICIALE DI CREDO

1. Intro

2. CREDO

3. Città del fumo Pt. 2 feat. Vale Pain

4. Nessuno

5. Guai

6. Ad un passo dal sole

7. Camminiamo sul fuoco

8. L’ultimo dei veri

9. Dietro le nuvole

10. Il nostro Dio

11. Solo un sogno

12. Kerosene feat. Tokyo

13. L’anima pesa

14. Finale

MONDO MARCIO LIVE AL FABRIQUE DI MILANO

Il ritorno di Mondo Marcio sarà celebrato anche con un evento live speciale: sabato 10 maggio, il rapper sarà in concerto al Fabrique di Milano, per uno show prodotto da Vivo Concerti.

