Mondo Marcio in “No wave”: “Non mi vesto da donna come Achille Lauro”

Mondo Marcio accende il dibattito sul nuovo disco Credo, con una frase contenuta nel brano No Wave che ha fatto subito discutere: «Non mi vesto da donna come Achille Lauro».

Mondo Marcio argomenta la frase di No Wave su Achille Lauro

Il rapper ha chiarito il senso della frecciata durante un’intervista ai colleghi di Rockol:

«Mi sembra una paraculata, puoi crederci o meno, ma più di un mio amico gay mi ha detto che si è sentito a disagio nel vedere uno che non è gay comportarsi come se lo fosse. Non stai rappresentando nessuno così, stai solo cercando attenzione».

Mondo Marcio ha specificato che non ha nulla di personale contro Achille Lauro, ma non apprezza la spettacolarizzazione di certe tematiche delicate e, soprattutto, non vissute sulla propria pelle:

«La mia ex era ed è bisessuale. Negli anni ’90, se si veniva a sapere che una donna era lesbica, poteva prenderle. Oggi è diverso per fortuna, ma proprio per questo certe cose vanno trattate con rispetto, non con leggerezza».

Achille Lauro ha sempre dichiarato che provocazione, trasgressione e l’utilizzo di abiti femminili fanno parte integrante della sua espressione artistica. In un’intervista del 2021 a Vanity Fair aveva spiegato:

«Assumo sembianze femminili perché la donna è l’estremo simbolo di libertà, e questo fa discutere».

Che ne pensate? Una provocazione necessaria o una spettacolarizzazione eccessiva? Siete maggiormente d’accordo con le dichiarazioni di Mondo Marcio o con il punto di vista di Achille Lauro?