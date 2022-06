Torna Molla con Ibiza una prova da interprete per ricordarci che in amore non servono troppe pare

“Visto da Marte sono quasi inesistente e per te invece resto sempre” così recita una parte di Ibiza, il nuovo singolo di Molla, cantautore, polistrumentista e Producer tra i più richiesti della scena indie-pop, che ha scelto di farsi interprete, per la prima volta, di parole altrui grazie all’amico cantautore Santoianni.

Il brano esce su tutte le piattaforme digitali e in radio giovedì 16 giugno per INRI. Ecco come lo racconta Molla:

Voi ci siete mai stati ad Ibiza? Io mai, dai racconti che sento non mi sembra più nemmeno un posto da visitare, mi sembra solo un grande club dove fanno musica 24 ore su 24. Sono partito da questa immagine per produrre la canzone, cassa in 4/120 bpm e suoni decisamente da club. Sicuramente è il mio brano musicalmente più spinto, non è una nuova direzione ma è solo la voglia nel mio piccolo di far ascoltare un altro lato di me.

‘Ibiza’ è una canzone che racconta in prima persona il flusso di coscienza di un uomo che disegna la mappa dei suoi punti riferimento e dei suoi errori di valutazione. Questa ricerca gli fa apprezzare definitivamente la semplicità e la profondità del sentimento che lo lega alla sua metà, che a differenza sua, riesce a farlo diventare ogni giorno il centro di tutto.

Un anno fa ho pubblicato il mio album ‘Giovani Dentro’ molto importante e intimo per me, pieno di collaborazioni. Lo sto portando in giro live per cui quest’anno non ho scritto assolutamente nulla di nuovo, non ho sentito la necessità di scrivere e raccontare altro ma ho prodotto tanta ma tanta musica nuova tra cui questa strumentale che aveva già come titolo ‘Ibiza’.

Ho pensato allora di mettermi ancora un volta in gioco: interpreto una canzone scritta totalmente da un altro. Ho contattato Santoianni, un autore pazzesco che ho avuto il piacere di conoscere due anni fa quando lui stesso mi chiese di produrre i suoi nuovi pezzi. Il nostro rapporto di artista/produttore è andato oltre, abbiamo iniziato a conoscerci bene anche se per assurdo ci siamo visti solo una volta a Milano di persona, ma la musica si sa ha un potere fortissimo, annulla tutte le distanze e ti fa scoprire artisti e autori molto interessanti” .

La canzone, caratterizzata dai tanti cori e da un pianoforte martellante nei ritornelli, vede testo e topline a cura di Santoianni. La musica è di Molla mentre mixing e mastering sono curati da Simone Sproccati presso Cromo Sound Factory.

Gli ultimi tre anni di Molla sono stati ricchi di impegni… con la canzone 2 Accordi è arrivato in finale al Premio Fabrizio De André 2020. Impegnato a tempo pieno come autore e produttore per sé e per altri artisti, ha firmato insieme all’autore Zibba il brano Uragano per l’album XVII di Alessandro Casillo.

Nel 2021 pubblica GIOVANI DENTRO il suo terzo disco con importanti collaborazioni e apre numerosi concerti per diversi artisti italiani, da Brunori Sas, Afterhours, Tiromancino, Incognito, Niccolo Fabi, Carnesi, Ghemon e tanti altri.

Nel frattempo intensifica la sua professione di Producer occupandosi della produzione artistica diversi artisti, tra cui anche Santoianni (album Non ho santi in paradiso) e suona in diversi tour come musicista polistrumentista (attualmente è impegnato Erica Mou).

MOLLA IBIZA TESTO

(Testo e musica Santoianni – Molla

Produzione di Molla

Editore: Metatron Publishing Srl – Faro Records)

Ho bisogno di risposte ma ho finito le domande

Ho fiducia nelle disco sudate dalla gente

nelle foto del rullino ritrovate casualmente

Nelle luminarie accese prima delle feste

Ho paura delle coppie che si lasciano sempre

Delle banconote finte nei videoclip dei trapper

Di tutti i viaggi simulati Sui profili da influencer

Di non riuscire più a capirci niente

Effettivamente

Visto da Marte sono quasi inesistente

E per te invece resto sempre

Resto sempre

Ho fiducia nella scienza

E nei tuoi difetti

Nella musica suonata in piazza

O dentro a un Club a Ibiza

Ho pianificato tutto

Senza fare progetti

Senza fare i confetti

Ho creduto allo sbarco sulla luna

Allo specchio rotto alla sfortuna

All’algoritmo di Instagram

E alle code alla frontiera

Ho sognato di aver già visto tutto

Ed ho avuto paura

Effettivamente

Visto da Marte sono quasi inesistente

E per te invece resto sempre

Resto sempre

Inevitabilmente

Il conto alla rovescia del 31 dicembre

Passano gli anni e arriva sempre

Arriva sempre