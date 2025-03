MOEH esprime la lotta interiore di una generazione nel brano “Essenziale”

MOEH (all’anagrafe, Simone De Marco) lancia il nuovo singolo Essenziale, negli store digitali dal 14 marzo 2025. Il brano rispecchia le profonde inquietudini della nuova generazione e anche del giovane cantautore classe 1999.

MOEH nella sua musica si esprime in modo autentico e senza filtri. Essenziale è una fotografia intima e sofferta di chi si sente intrappolato in un mondo che opprime. Le difficoltà personali e sociali che si provano, sono raccontate attraverso immagini come i “mostri dentro al sonno” e le “nuvole che indosso“.

Le strofe del brano (Cosmophonix Production / Universal Music Group) sono cariche di tensione emotiva. Il ritornello esplode in una riflessione universale: “Credevo che fosse essenziale perdermi per cambiare“. I temi al centro di Essenziale sono la ricerca di un senso e il bisogno di cambiare. MOEH canta il senso di smarrimento e la voglia di rinascita che sono propri dei ragazzi della sua generazione. La lotta interiore si traduce in una continua ricerca di una casa e di un luogo sicuro che sembra impossibile da trovare. In questa ricerca, anche la musica ha un ruolo e diventa un rifugio.

La produzione del brano, curata da Cosmophonix, è caratterizzata da suoni profondi e atmosfere avvolgenti. La finalità è di rendere Essenziale capace di toccare corde profonde e rispecchiare le inquietudini della nuova generazione.

moeh, Il testo di “essenziale”

Artista: Simone De Marco (Moeh)

Produttore: Faffa

STROFA:

Ok

Combatto ah

Compatto

Sul prato

Vedo disordine intorno ai nodi spezzo il fiato ah

Compresso ah

Ho dentro

Un campo minato

Urti bussi abusi tanto

In mente

Tutte mitologie queste allergie tu allegria sei così soffice

Le fantasie mani tu mordile

Montagne piene di polline

Mitomane

Rimani altrove vieni a strapparmi il cuore

(Vieni a strapparmi il cuore)

Siamo parole

Incastrami tra noia e le tue note

(E le tue note)

E nel disordine

Indossa le mie scarpe nuove

RIT:

Credevo che fosse essenziale perdermi per cambiare

E questo vento dove può arrivare

Dove può tagliare

Adatto spazio a discorsi in cui abitare

Lacrime da usare in mare

Credevo che fosse normale cercarti per cambiare

E questo vento dove può arrivare

Dove può tagliare

Non ho trovato una casa in cui abitare

Lacrime da usare in mare

Essenziale

STROFA:

Fai di me si ciò che vuoi

Dei miei occhi i tuoi vassoi

Fai parte di un complesso in cui prendi tutto ed ingoi

Ora

Morsi messi addosso diventano inchiostro sul mio collo

Combatto mostri dentro al sonno

Sbiadisci nuvole che indosso

Si sente

L’anima sussurra mentre io mento alle sue spalle la clama è così oscura cura affanna le mie

ansie una paura nuda e cruda

Quasi a fare spazio alla fame

Al casino sociale

Sofferenza per i colli alti giacche strette e maglie larghe ah

Siamo parole

Incastrami tra noia e le tue note

RIT:

Credevo che fosse essenziale perdermi per cambiare

E questo vento dove può arrivare

Dove può tagliare

Adatto spazio a discorsi in cui abitare

Lacrime da usare in mare

Credevo che fosse normale cercarti per cambiare

E questo vento dove può arrivare

Dove può tagliare

Non ho trovato una casa in cui abitare

Lacrime da usare in mare

Essenziale

Essenziale

Foto di Enrico De Rose