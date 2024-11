MOEH, nel nuovo singolo “Tutto”, racconta la dura consapevolezza di ciò che non tornerà più

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di MOEH, “Tutto“, per Cosmophonix Production/Universal Music Group.

Il brano racconta quel momento nella vita in cui il dolore si manifesta in modo diretto e brutale, quando si perde qualcosa di caro, tutto cambia e non resta che un urlo disperato nell’aria.

Nel pezzo viene rappresentato proprio il grido silenzioso di chi, pur consapevole dell’impossibilità di tornare indietro, sceglie di rimettersi in piedi. Perché, in fin dei conti, ciò che siamo è il risultato delle esperienze che abbiamo vissuto.

“Tutto” racchiude con una straordinaria intensità questo istante, narrando l’amara consapevolezza di ciò che non tornerà mai.

MOEH ritrae un’anima fragile, sospesa tra il desiderio di tornare indietro e la consapevolezza che il passato è irrecuperabile. Eppure, in questo confronto doloroso con il nostro “io” di un tempo, emerge un segno di speranza: un gesto che ci invita a guardare avanti, pur portando con noi il peso dei ricordi.

In un clima di solitudine ognuno di noi si aggrappa a rimedi temporanei, a illusioni che promettono pace ma lasciano solo il riflesso sbiadito di ciò che eravamo. Il passato, ormai inaccessibile, diventa un compagno con cui cerchiamo un dialogo, come se potessimo recuperare una parte di noi stessi perduta.

