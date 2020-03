I Modern Pitch girano il video di “Parole” con un budget di 0€ e un telefono!

I Modern Pitch, band marchigiana, presentano il videoclip ufficiale di Parole, il loro primo singolo in italiano.

Dopo 9 anni di canzoni in inglese, i Modern Pitch cambiano direzione ed iniziano a lavorare ad un repertorio originale in italiano.

I Modern Pitch dopo aver partecipato a diversi concorsi, cantando in inglese, ed aver ottenuto buoni piazzamenti, rivoluzionano il loro sound.

Ne creano uno che unisce il loro passato alternative – indie rock al pop italiano.

Si tratta Parole, brano supportato da un video one take (senza tagli) girato con 0€ e soltanto un telefono!

Un esperimento fatto in casa, che dimostra cosa si possa fare oggi anche senza budget.

Il video è stato girato nell’arco di una mattinata dal cantante e dal chitarrista della band in collaborazione con un paio di amici ed utilizzando soltanto un iPhone.

Il videoclip ufficiale di Parole è stato lanciato in anteprima esclusiva sul magazine Le Rane e successivamente rilasciato su Youtube e Facebook.

I Modern Pitch raccontano come è nata l’idea di questo video:

Ci siamo ritrovati, come tutti gli appartenenti alla scena indipendente sapranno molto bene, nella classica scomoda situazione di dover decidere dove e come distribuire le nostre limitate finanze nella realizzazione di questo brano.

Per noi la qualità della produzione e della promozione di una canzone sono fondamentali.

Abbiamo preso la decisione di destinare esattamente 0€ come budget per il videoclip, allo scopo di utilizzarlo completamente in questi altri canali.

Abbiamo così dovuto compensare questa mancanza con un po’ di inventiva, olio di gomito, e l’aiuto di persone che ci vogliono (e a cui vogliamo) bene.

Una fonte di ispirazione è stato anche il film, recentemente uscito, 1917, da cui ci siamo ispirati per l’idea del one take girato senza tagli o cambi di scena.

Il risultato ci è piaciuto e, cosa più importante, ci siamo divertiti tanto nel farlo.

Tirando le somme, è stato un esperimento che consideriamo un nostro piccolo successo

e proseguono

che probabilmente replicheremo fintanto che saremo costretti a prendere decisioni finanziarie dovute al budget ristretto.

Dobbiamo sfruttare le possibilità che oggi ci offre la tecnologia:

un qualsiasi telefono permette di fare foto e video ad un livello, che fino a 5-6 anni fa era accessibile solo a chi possedeva gli strumenti del mestiere.

Consigliamo quindi caldamente a tutti gli indipendenti che si trovano nella nostra situazione di provare a fare lo stesso.

Piuttosto che ricorrere a soluzioni senza cuore come assumere qualcuno su Fiverr dall’altra parte del mondo o montare un videoclip con filmati stock.

Buona visione!