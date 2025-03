Mina oggi compie gli anni: gli ultimi 25 anni di una carriera senza fine

Buon compleanno Mina. Oggi La Tigre di Cremona compie gli anni. E per raccontare la grandezza della sua carriera abbiamo deciso di non partire dall’inizio, da Tintarella di luna o dalla sua ultima esibizione live nel 1978 alla Bussola. Abbiamo deciso, invece, di fare un viaggio più recente: gli ultimi 25 anni di un’artista che, senza promuoversi e senza apparire, continua a vendere, influenzare e lasciare il segno nella musica italiana.

Una carriera che la vede incoronata come artista donna italiana più venduta nel mondo con oltre 150 milioni di copie e che dal 1958, anno del suo esordio, non l’ha vista lanciare brani e dischi solo in due annate: nel 2004 e nel 2008. Un vero record.

Buon compleanno mina

Il nuovo millennio si apre nel segno della spiritualità con l’uscita, il 6 ottobre 2000, dell’album Dalla terra: una raccolta di brani sacri, pubblicata anche in picture disc con tiratura limitata. Questo disco segna una pausa dal repertorio pop e mostra un lato intimo, quasi meditativo, dell’artista.

Nel 2001 avviene qualcosa di storico: Mina appare sul web. Attraverso il portale Wind, vengono trasmesse le riprese video delle sue sessioni in studio. È un evento pionieristico per l’Italia, che totalizza oltre 20 milioni di contatti. Il materiale viene successivamente raccolto nel DVD Mina in studio, che supera le 50.000 copie vendute — numeri da capogiro per l’epoca e per il formato. La cantante, sempre un passo avanti, si dimostra sensibile ai cambiamenti tecnologici e comunicativi, aprendosi così a una nuova generazione di ascoltatori.

Nel 2002 arriva Veleno, disco di inediti in cui spicca Succhiando l’uva, scritto insieme a Zucchero. È solo l’inizio di una lunga serie di collaborazioni illustri. L’anno 2004 segna una piccola pausa creativa: per la prima volta Mina non pubblica inediti, ma solo raccolte. Tuttavia, The Platinum Collection, una tripla raccolta, vende oltre 600.000 copie e resta in classifica per anni, smentendo chi dava per spacciato il mercato dei CD.

Nel 2005, torna con Bula Bula, trainato dal singolo Vai e vai e vai. Ma è l’album L’allieva a colpire per originalità: una dedica jazzata a Frank Sinatra che conferma la sua versatilità. Nello stesso anno, autorizza un remix house del brano Amante amore, un evento unico nella sua storia artistica. Nasce così Feel Like a Woman di Gardner, prodotto da Pino Presti.

Dal pop alle sperimentazioni: gli anni 2000 avanzati

Nel 2006 esce Bau, che include Mogol-Battisti, duetto con Andrea Mingardi. Il 2007 è l’anno di Todavía, disco in spagnolo che debutta al numero uno in classifica. Contiene Un año de amor, Parole parole con Javier Zanetti e Cuestión de feeling con Tiziano Ferro. Nello stesso anno duetta con Giorgia in Poche parole.

Nel 2009 pubblica Sulla tua bocca lo dirò, un album classico che contiene l’interpretazione di Nessun dorma, usata anche per aprire il Festival di Sanremo. L’album è distribuito da Sony Classical in tutto il mondo. Nello stesso anno esce Facile, con Il frutto che vuoi e Carne viva, che segna il ritorno tra gli autori di Cristiano Malgioglio.

Nel 2010 pubblica Caramella, che contiene il duetto virtuale con Seal in You Get Me. Esce anche Piccola strenna, un EP natalizio che accompagna il film La banda dei Babbi Natale. Torna anche la collaborazione con Barilla, e la sua voce accompagna una nuova campagna pubblicitaria dopo quasi 40 anni.

Nel 2011 è il momento di Piccolino, anticipato dal misterioso brano Questa canzone, attribuito inizialmente a un autore ignoto. Il mistero si risolve con i nomi di Mario Nobile e Paolo Limiti. Sempre nel 2011, Mina prende parte al brano Buon Natale per l’AMREF, insieme a Baglioni, Dalla, Ruggeri e Vecchioni.

Il 2012 è segnato dall’uscita di Dalla Bussola, seguito a fine anno da American Song Book. Nel 2013, Rai 2 le dedica lo speciale Unici – Mina D’altro canto. A fine anno pubblica Christmas Song Book, concept natalizio che ottiene il disco d’oro.

Nel 2014 sorprende tutti collaborando con Mondo Marcio per Nella bocca della tigre, album che campiona suoi brani storici. Sempre nel 2014 esce Selfie, con il brano La palla è rotonda, usato come sigla dei mondiali di calcio.

Nel 2016 è tempo di un ritorno importante: Le Migliori, l’album in coppia con Adriano Celentano, che vende oltre 350.000 copie. Il singolo Amami amami anticipa l’uscita e ottiene grande riscontro.

Digitalizzazione, ologrammi e l’era moderna

Nel 2018 Mina diventa digitale: nei promo TIM per Sanremo appare in versione ologramma, comandante di una navicella spaziale intergalattica. Sempre quell’anno esce Maeba, disco che include Last Christmas e Heartbreak Hotel.

Nel 2019 esce Paradiso – Battisti Songbook e Mina Fossati, album di inediti in coppia con Ivano Fossati. L’album ottiene un’accoglienza calorosa da pubblico e critica.

Nel 2020 interpreta una nuova versione di Crêuza de mä per l’inaugurazione del viadotto di Genova. Pubblica Italian Songbook e canta una versione italiana di This Is Me per uno spot TIM. Nel 2021 esce The Complete Recordings con Celentano.

Nel 2023 torna in vetta alla classifica FIMI con Un briciolo di allegria, il singolo con Blanco, e pubblica Ti amo come un pazzo. Nel 2024 pubblica Gassa d’amante e un cofanetto celebrativo con le registrazioni live alla Bussola dal 1968 al 1978.

buon compleanno Mina, una voce che non ha mai smesso di evolversi

In un’epoca dove l’apparenza sembra tutto, Mina ha dimostrato che il talento e la coerenza artistica possono ancora parlare da soli. Dal web alla pubblicità, dai duetti con le nuove generazioni alla musica sacra, la sua voce continua a essere attuale e centrale nella cultura italiana. Senza apparire in pubblico da quasi 50 anni, la sua assenza è diventata una presenza costante.

Venticinque anni in cui, pur lontana dalle scene da quasi cinquant’anni, la Tigre di Cremona dimostra di avere ancora molto da dire.

Ha attraversato sette decenni senza tour, senza interviste, senza apparizioni pubbliche dal 1978. Ma con una presenza scenica che, ancora oggi, in studio, in voce e in eleganza, non ha eguali. Buon compleanno, Mina.