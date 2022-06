Milano per Gaber torna in presenza: tutte le date, gli appuntamenti

Finalmente torna in presenza, dopo due anni di pandemia, l’evento Milano per Gaber, l’importante manifestazione organizzata dalla Fondazione Gaber in collaborazione con il Piccolo Teatro e con il sostegno della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo, che da sempre approfondisce la dimensione più teatrale e culturale della figura e dell’opera dell’Artista Giorgio Gaber.

Milano per Gaber 2022 include un totale di 6 appuntamenti e vi regalerà anche un’importante novità: stiamo parlando della riapertura e contestuale titolazione a Gaber del teatro Lirico, ora ‘Teatro Lirico Giorgio Gaber’.

Proprio da questo importante evento prenderà il via la rassegna, martedì 31 maggio alle ore 21.00 con il primo tributo a Gaber nel teatro a lui recentemente titolato. La serata, ‘Concerto per il Signor G” con Neri Marcoré, è stata così commentata dal presidente della Fondazione Gaber, Paolo Dal Bon:

CONCERTO PER IL SIGNOR G.è il primo grande evento dedicato a Gaber nel teatro recentemente a lui titolato. Siamo onorati per questo evento che Neri Marcorè generosamente offre alla città di Milano. È stato bello constatare come, in pochissimo tempo, i 1500 posti disponibili al Teatro Lirico siano andati esauriti e questo ci ricorda le fantastiche performance di Gaber che aveva sempre un Teatro Lirico strapieno. “Milano per Gaber” torna finalmente in presenza: nella sede del Piccolo dove tutta la storia del teatro-canzone è nata. Con sei appuntamenti che privilegiano la dimensione teatrale come da tradizione per la manifestazione.