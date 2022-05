Festival Gaber: la XVIII edizione è dedicata alla libertà di ridere

Il Festival Gaber 2022 si tiene dal 23 al 30 luglio 2022 in Piazza XXIX Maggio a Camaiore. La XVIII edizione della manifestazione presenta una formula inedita, che mette al centro la comicità.

Nel 1967, nel brano La libertà di ridere, Gaber cantava: “La libertà di ridere di tutto ciò che vuoi, non si può non ridere in mezzo a tutti questi guai”. La Fondazione Gaber e il Comune di Camaiore hanno dunque deciso di intitolare proprio “La libertà di ridere” l’edizione 2022 del Festival Gaber.

I protagonisti del Festival saranno i comici. Con questa scelta si vuole dare nuovo slancio alla manifestazione, connotandola con la freschezza e il dinamismo che soprattutto la comicità può garantire. Del resto, Giorgio Gaber è stato, alla fine degli anni ’80, promotore di una storica e innovativa manifestazione a Venezia: “Professione comico” che ospitò, tra gli sconosciuti esordienti, giovani artisti che sarebbero poi diventati i protagonisti nazionali della comicità italiana negli anni a venire.

Anche le caratteristiche delle serate cambieranno: non più ‘Incontri-spettacolo’, ma veri e propri spettacoli. Il programma del Festival Gaber 2022 prevede cinque eventi di alto profilo. In palinsesto, ci sono Luca Ravenna e Michela Giraud che sono straordinari protagonisti del fenomeno della ‘Stand Up Comedy’. Poi, Ale&Franz; Enrico Bertolino, che unisce la comicità ad una osservazione intelligente e originale della realtà; Nino Frassica.

Festival Gaber, “La libertà di ridere” e “Le strade di notte”

Dopo la forzata sospensione del 2020 e l’edizione ridotta dello scorso anno, torna anche “Le strade di notte” sempre sotto il titolo “La libertà di ridere“. Il centro storico di Camaiore sarà animato dalle stazioni artistiche create per l’occasione dal direttore artistico Gian Piero Alloisio. Si tratta diuno degli elementi caratterizzanti del Festival Gaber, che ancora una volta coinvolgerà gli artisti del territorio in un percorso attraverso le vie del centro storico.

Due laboratori teatrali completano il calendario degli eventi. Al teatro dell’Olivo la Fondazione Gaber, grazie alla collaborazione con Paolo Ercolini (insegnante di materie umanistiche), coinvolgerà i giovani in un confronto con il repertorio in prosa e in musica di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. L’iniziativa prosegue la prolifica attività didattica e artistica promossa dal Plesso Gaber di Camaiore Lido.

CALENDARIO LUGLIO 2022

23 Luglio, ore 21.30 – Centro storico, Camaiore

Le Strade di notte

24 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio, Camaiore

Ale&Franz

25 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio, Camaiore

Luca Ravenna

27 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio, Camaiore

Nino Frassica

29 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio, Camaiore

Enrico Bertolino

30 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio, Camaiore

Michela Giraud

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, potete visitare il sito www.giorgiogaber.it

I commenti delle istituzioni

“Questa nuova formula della manifestazione” – ha dichiarato l’Assessore alla cultura Gabriele Baldaccini – “porterà senza dubbio un grande segnale di cambiamento. Una soluzione che ci permetterà di assistere agli spettacoli in un adeguato allestimento sulla ringiovanita piazza XXIX Maggio: il modo più adatto per accogliere questa prossima avventura del Festival Gaber. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa nuovissima proposta tutta incentrata sulla comicità e, in particolare, il Consigliere e Presidente della Commissione Cultura Nicola Rombi con il quale ho condiviso molte delle scelte inerenti all’evento“.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare” – ha commentato il Sindaco Alessandro Del Dotto – “questo importante calendario: il Festival Gaber è una manifestazione chiave per il centro storico e costituisce un punto di riferimento per gli appassionati di Giorgio Gaber, della sua storia e della sua enorme produzione culturale. Il continuo rinnovamento di questi anni testimonia come il progetto del FestivalGaber sappia adattarsi ai tempi e alle sensibilità che ogni periodo storico richiede. Grazie ancora alla Fondazione Gaber e alla famiglia Gaber-Luporini per questi lustri di collaborazione con il Comune“.