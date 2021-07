Festival Gaber 2021: ecco gli incontri-spettacolo di questa edizione

Il Festival Gaber è uno dei più importanti eventi culturali e di spettacolo della scena nazionale. La manifestazione si tiene dal 15 al 24 luglio 2021 a Camaiore e prevede sei incontri-spettacolo. A causa delle restrizioni della platea imposte dalla pandemia, per far fronte alle richieste di partecipazione tutte le serate saranno disponibili anche in free streaming sul canale YouTube della Fondazione Gaber.

Come da tradizione, tutti gli incontri-spettacolo sono ad ingresso libero. Sul palco, gli ospiti si alterneranno a dialogare con i conduttori Lorenzo Luporini e Paolo Dal Bon. Ci sarà poi spazio per le esibizioni artistiche degli ospiti e per vari contributi filmati. Questa formula di intrattenimento culturale intelligente, nata e consolidatasi proprio sul palco di Camaiore nel corso delle varie edizioni del Festival, rappresenta una specificità della Fondazione Gaber.

Quest’anno, l’apertura della rassegna è affidata a Motta, cantautore e polistrumentista fra i più talentuosi della scena musicale. Il 18 luglio è la volta di Michele Serra, giornalista che ha scritto e scrive per le più note testate italiane, nonché amico personale di Giorgio Gaber con cui ha collaborato in diverse occasioni. Il 19 luglio salirà sul palco Vasco Brondi, vincitore – con Le luci della centrale elettrica – della Targa Tenco come migliore opera prima e affermato scrittore con 6 libri all’attivo sulla storia della generazione degli anni zero.

Il 20 luglio, il Festival Gaber ospita Bobby Solo: amico personale di Gaber, icona italiana del rock’n’roll e del country blues, ha scritto la storia della canzone nel nostro paese. Una lacrima sul viso è in assoluto una delle più popolari canzoni della musica leggera italiana.

Fulminacci sarà presente il 23 luglio. Il cantante ha pubblicato l’album Tante care cose, che contiene, tra le altre canzoni, anche Santa Marinella, presentata al Festival di Sanremo.

La Rappresentante di Lista chiuderà il 24 luglio la rassegna di Camaiore. Con Amare hanno partecipato alla 29°esima edizione del Festival di Sanremo; si definiscono una “queer” band: un progetto senza schemi, che non ha paura di mischiare generi, idee e sonorità con originalità.

FESTIVAL GABER, ecco gli appuntamenti

15 LUGLIO ORE 21.30 – Motta

18 LUGLIO ORE 21.30 – Michele Serra

19 LUGLIO ORE 21.30 – Vasco Brondi

20 LUGLIO ORE 21.30 – Bobby Solo

23 LUGLIO ORE 21.30 – Fulminacci

24 LUGLIO ORE 21.30 – La Rappresentante di Lista

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Tutte le serate saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Gaber.

Radio Italia è la radio ufficiale del Festival Gaber.