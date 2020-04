Miky Del Cambio lancia il singolo “A volte sbaglio a volte no”

Miky Del Cambio ha lanciato il nuovo singolo intitolato A volte sbaglio a volte no, pubblicato da MD Records con distribuzione Artist First.

Il brano racconta che non è importante fare quello che gli altri vogliono che tu faccia, bisogna semplicemente essere se stessi, sbagliando, esagerando, oltrepassando i limiti, ma rimanendo costantemente legati alla propria essenza.

Miky Del Cambio presenta così il singolo:

“Ovviamente questo concetto è esteso anche al campo dell’amore. Bisogna amare alla follia, senza risparmiare neanche una sola molecola del proprio esser… è vero, a volte questo può tradursi in una caduta pericolosa, ma se si cade in due è tutto più bello. L’amore può salvarci dai conflitti interiori, perché è una cosa tanto pericolosa quanto meravigliosa”

E descrive tecnicamente così il brano:

“In questo brano, soprattutto nella sua coda, gli archi hanno un’andatura epica, (come accade nella musica dell’estremo oriente), con l’intento di andare a toccare quelle corde dell’anima che sono state solamente stimolate durante tutto il corso della canzone e che trovano completa esplosione nel suo finale”

In A volte sbaglio a volte no, il basso e gli accordi in minore sono molto presenti ed entrano in contrasto con il ritmo sostenuto, caratteristico del pop occidentale, che rievoca musicalmente i conflitti interiori della personalità dell’artista.

Nella parte finale del brano si aggiungono gli archi che creano un’atmosfera imponente.

Gli archi, nella produzione dei brani del cantautore potentino, sono elementi fondamentali, Miky Del Cambio ne cura ogni singolo aspetto in prima persona.

Il background del cantautore potentino, composto dalla musica nera americana (dal soul al gospel al rhythm&blues), e la formazione basata sullo studio del pianoforte, l’hanno portato a mettere al centro di ogni suo brano proprio questo strumento.

MIKY DEL CAMBIO – BIOGRAFIA

Pianista, compositore e cantautore RnB, nasce a Potenza il 10/11/1992. Cresce con il pianoforte dall’età di 8 anni.

Fra tutti i generi da lui seguiti fin da giovanissimo spicca il Rhythm and Blues.

Decide di approfondire gli studi musicali e si dedica principalmente agli esponenti dell’RnB: R.Charles, S.Wonder ed altri.

Frequenta Club ed Accademie in cui conosce artisti di altissimo calibro. Inizia a scrivere all’età di 16 anni e da allora non ha più smesso.