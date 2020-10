Mika raccoglie 1 milione di Euro con lo show “I love Beirut”

Mika con il suo show benefico I ❤️ Beirut raccoglie 1 milione di Euro per il popolo del Libano.

I ❤️ Beirut è un progetto ideato e prodotto da Mika nei giorni successivi alle esplosioni che hanno colpito la sua città natale.

Lo show è andato in esclusiva streaming sul canale YouTube di Mika il 19 settembre in 4 fusi orari diversi.

Oltre al concerto di Mika registrato in Italia, lo spettacolo include:

alcuni video girati a Beirut;

una straordinaria performance di Laura Pausini all’interno del Colosseo;

all’interno del Colosseo; contributi di Kylie, Salma Hayek, Rufus Wainwright, la star messicana di Netflix Danna Paola, Fanny Ardant, Louane in collegamento dal Sacre Coeur di Parigi, la poetessa Etel Adnan e la band iconica libanese Mashrou’ Leila.

I ❤️ Beirut sarà anche in TV, in esclusiva per l’Italia domenica 11 ottobre su Sky e NOW TV. Sarà, inoltre, diffuso dai più importanti canali TV internazionali.

Il denaro raccolto sarà donato alla Croce Rossa Libanese e a Save the Children.

La grande cifra raccolta è la somma di:

contributi degli sponsor ( Kering e i suoi marchi, Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, Kering Eyewear, Accor, Axa Egalité, Carrefour, Veolia, Cedar oxygen, Société Générale, Danone, YouTube, Sacem, Boo Productions, Clandestino Films, Air France, Ticketmaster e FNAC ) delle donazioni del pubblico tramite GoFundMe (provenienti da 48 paesi diversi); vendita dei biglietti per lo streaming, con spettatori collegati da ben 120 paesi del mondo.



Mika, in collegamento video con Georges Kettaneh, Segretario Generale della Croce Rossa del Libano e con Kevin Watkins, CEO di Save the Children UK, ha annunciato il grandioso traguardo di 1 milione di Euro raccolti.

I ❤️ Beirut – Le dichiarazioni

Mika: “Con grande piacere oggi vi comunico che I ❤️ Beirut ha raccolto 1 milione di euro al netto dei costi, e la cifra sarà suddivisa tra la Croce Rossa e Save The Children, per il Libano. Volevamo annunciare questo traguardo insieme e ringraziare tutti, tutti quelli che nel mondo hanno comprato un biglietto per lo streaming o fatto una donazione personale tramite GoFundMe, oltre agli sponsor che ci hanno aiutato a raccogliere una cifra così impressionante. Voglio anche sottolineare quanto meravigliosa è stata questa affermazione collettiva di solidarietà per Beirut, con i biglietti venduti in 120 differenti nazioni del mondo. Questo è un progetto nato e reso possibile dall’amore e da un enorme spirito di collaborazione tra amici e nuovi amici che abbiamo fatto durante il processo produttivo”

Georges Kettaneh (Segretario Generale della Croce Rossa del Libano):

“Siamo estremamente grati per questo generoso supporto e per la solidarietà espressa. Questi fondi aiuteranno la Croce Rossa del Libano per continuare ad aiutare Beirut in questo momento di grande bisogno. La popolazione di Beirut sta affrontando la lunga strada della guarigione; con il generoso e continuo supporto ricevuto da tutto il mondo, possiamo continuare a stare al loro fianco finché ci sarà bisogno di noi”

Kevin Watkins (CEO di Save the Children UK):