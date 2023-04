Michele Zarrillo torna live con un concerto speciale a Roma

Dopo l’esibizione a Sanremo con Will nella serata dei duetti, Michele Zarrillo torna ad incontrare il suo pubblico dal vivo. L’artista ha pensato ad una serie di appuntamenti, il primo dei quali è un concerto speciale a Roma.

L’evento è previsto per il 26 luglio 2023 al Teatro Romano di Ostia Antica. Michele Zarrillo ha pensato questo concerto come una grande festa, nella quale incontrare i fan storici ed anche quelli che l’hanno scoperto di recente. Durante il Festival di Sanremo, l’artista si è esibito con Will nella serata dei duetti riproponendo la sua Cinque Giorni. L’esibizione ha riscosso grande successo, anche tra i più giovani. Così, Michele Zarrillo ha deciso di creare alcuni appuntamenti live per incontrare il pubblico che gli è affezionato, ma anche le nuove generazioni.

“Sarà una grande emozione riabbracciare i fan che mi seguono da sempre, ma anche esibirmi per la giovane generazione che si è avvicinata a me da qualche tempo”, ha commentato l’artista a tale proposito.

Il concerto del 26 luglio a Roma sarà l’occasione per ripercorrere la carriera e il repertorio di Michele Zarrillo. Durante lo spettacolo, l’artista riproporrà i suoi successi che sono diventati classici della musica italiana d’autore. In scaletta, non mancheranno però le canzoni degli ultimi album. La serata farà apprezzare al pubblico il talento dell’artista come musicista e compositore, oltre che le sue qualità interpretative.

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) saranno presenti: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria).

I biglietti per il concerto del 26 luglio 2023 sono già disponibili in prevendita su Ticketone.

