Sanremo 2023 – Videointervista a Will: “La mia musica è fatta di sentimenti e parole semplici”.

Il Prof di latino, Davide Misiano, ha intervistato Will, giovane 23enne in gara al Festival di Sanremo 2023 con Stupido.

Will risponde alle provocazioni del Prof, ricordando che la semplicità di immagini e di rime che persegue nella sua scrittura dipende dal bisogno di raccontare sentimenti minimi, autentici, nelle loro dinamiche essenziali, nei loro movimenti naturali. Will spiega, quindi, il titolo del brano con cui gareggia a Sanremo 2023: essere stupidi in amore significa anche un po’ non smettere di essere stupiti nei confronti della vita; è una condizione inevitabile che vale la pena riconoscere.

La Domanda DeTESTabile del Prof muove da alcuni versi di Stupido:

Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano.

“Perché? Il poeta è forse un alieno?” provoca il Prof. Scopri cosa ha risposto l’artista guardando l’intera intervista. Will ci fornisce dettagli importanti anche sulla performance di stasera (Cinque Giorni in duetto con Michele Zarrillo) e sui progetti futuri (per scoprire informazioni sul disco Manchester, clicca qui).

SANREMO 2023 WILL: IL DISCO E I LIVE

Per il lancio del disco Manchester sono state fissate 6 date instore:

11 FEBBRAIO – DECO’ – SANREMO

13 FEBBRAIO – MONDADORI – PADOVA

14 FEBBRAIO – MONDADORI DUOMO – MILANO

15 FEBBRAIO – DISCOTECA LAZIALE – ROMA

16 FEBBRAIO – CC GRAN RENO – BOLOGNA

17 FEBBRAIO – MONDADORI – TORINO

Il tour, invece, prevede al momento le seguenti date:

3 MAGGIO Milano (MAGAZZINI GENERALI)

4 MAGGIO PADOVA (HALL)

11 MAGGIO ROMA (ORION)