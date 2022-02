La delusione dei fan e del padre di Michele Merlo per il mancato ricordo a Sanremo... ma l'inedito "Farfalle" uscirà presto

Sono stati diversi gli artisti scomparsi ricordati al Festival di Sanremo 2022 da Amadeus ma tra loro ne mancava uno per cui il web ha cercato di muoversi in tutti i modi e di cui anche noi abbiamo parlato in questo editoriaale del nostro direttore… Michele Merlo. E la delusione è tanta.

In questo Festival hanno ovviamente trovato spazio i grandi della musica, da Franco Battiato omaggiato con un video di quando cantò La Cura a Sanremo a Lucio Dalla che è stato ricordato tramite le parole di Sabrina Ferilli che era al fianco del cantautore nel 2002 nel programma tv La bella e la besthia. Un omaggio questo che ha indispettito Pierdavide Carone cantautore che, proprio dieci anni fa si presentò in gara a Sanremo con Lucio Dalla in veste di Direttore d’orchestra e produttore pochi giorni prima della morte del grande artista.

E poi spazio, ma nella serata dei duetti, a Milva grazie a Iva Zanicchi e Alex Baroni, con la cover di Cambiare interpretata da Aka 7even insieme ad Arisa. Per Michele Merlo, anche conosciuto ai tempi di Amici di Maria De Filippi come Mike Bird, invece nemmeno una parola.

Certo Michele non era un artista noto a tutti. Era un ragazzo giovane che ancora non aveva trovato il modo per farsi conoscere ad un grande pubblico. Un artista che sognava da sempre di partecipare a Sanremo e che ci aveva anche provato due volte con Mare e Non mi manchi ma che si è spento troppo presto per realizzare il proprio sogno.

Proprio per questo portarlo su quel palco anche per un solo minuto, anche con due parole e una foto, avrebbe avuto un grande senso per tutti quei ragazzi che non ce l’ha fanno ma comunque ritagliano uno spazio nel cuore di molti.

La delusione nelle parole delle fan, che in tutti i modi hanno cercato di convincere Amadeus, è grande….

Se si voleva ricordare Michele il modo e lo spazio si trovavano, il punto è che nessuno lo ha voluto fare. Ognuno ha vissuto il mancato omaggio a modo suo… Certe dinamiche della tv, dello spettacolo e della musica dimostrano di non cambiare mai.

La richiesta delle fan era portare avanti il suo singolo inedito Farfalle e dedicare un piccolo spazio, anche di pochi secondi, al ricordo di Michele.

Il padre dell’artista, Domenico, interpellato da Il Corriere della sera ha detto la sua su quanto non accaduto…

C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola.

Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo.

Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto.

L’inedito Farfalle arriverà comunque nei prossimi mesi con la voce di Michele Merlo a differenza di altri brani dell’artista…

Farfalle era il brano che mio figlio aveva registrato a Modena nei suoi ultimi giorni di vita, che uscirà presto, con la sua voce appunto. Ci sono altri pezzi che Michele non ha fatto in tempo a registrare ma ci sono artisti già pronti a cantarli. È uno dei progetti ai quali stiamo lavorando assieme a quello di un evento, vediamo cosa si concretizzerà.