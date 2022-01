Michele Merlo: parte dal web l'appello ad Amadeus per ricordare a Sanremo 2022 il giovane cantautore che sognava il Festival. E sarebbe un bel momento...

Sanremo 2022 un ricordo per Michele Merlo.

Negli scorsi giorni mi arriva una mail da un gruppo molto ampio di estimatrici di Michele Merlo. Una mail che so essere stata recapitata a diverse testate per fare in modo che il contenuto potesse girare il più possibile.

In quelle parole, accompagnate da un video su Youtube che ha superato 5.000 visualizzazioni e che ha lo scopo di ricordare che dietro le centinaia di post pubblicati a favore di questa iniziativa ci sono persone e non solo nickname, si chiede di fare un piccolo omaggio a Michele Merlo, cantautore di talento conosciuto anche per la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte di Mike Bird.

Come tutti ormai sappiamo Michele è scomparso sette mesi fa all’età di 28 anni a causa di una grave emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Questo il testo della mail che ci è stata inviata…

Ci siamo unit* da tutta italia con un unico obiettivo: quello di portare avanti l’arte di Michele Merlo aka Mike Bird. Michele ha dato tanto a tanti ed è arrivato il momento di ringraziarlo per tutto l’amore che ha seminato. Vi scriviamo con il cuore in mano supplicandovi di darci un aiuto.

Chiediamo con tutta l’umiltà e tutto il rispetto possibile il vostro sostegno e appoggio per arrivare ad AMADEUS per far sì che Michi riesca a toccare il palco di Sanremo con la sua musica anche se non fisicamente. C’è bisogno di arte, d’amore, di vita e lui per noi è una luce che non si può e non si deve spegnere.

Aiutateci a fare sì che Michele non sia soltanto un eco ma una voce chiara e forte sul palco dell’Ariston.

Grazie mille per l’attenzione,

Con amore, le fan di Michele Merlo.

Ho pensato per giorni su cosa fosse giusto fare dopo l’arrivo di questa mail. Ci arrivano tante richieste e appelli, sopratutto dopo che le nostre campagne/appelli per Cristina D’Avena super ospite a Sanremo e per il Premio alla Carriera a Milva, sono stati presi in considerazioni e messi in atto dai precedenti direttori artistici, Carlo Conti e Claudio Baglioni.

Mi sono domandato quanti ragazzi che fanno musica e sognano di arrivare sul palco dell’Ariston scompaiono purtroppo in silenzio perché non noti in quanto non hanno partecipato ad un talent show.

Mi sono risposto che partecipare ad un talent, diventare noti non è una colpa ma è quello che ogni artista emergente cerca di fare per riuscire a vivere di musica in un paese in cui la musica troppo spesso è considerata solo divertimento. Eppure la musica fa sorridere, fa commuovere, aiuta le persone in coma, ci fa sentire meno soli. E tanto altro ancora…

Michele Merlo ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, il sogno di tanti. Ma continua a sognare il palco del Festival di Sanremo. Non per diventare famoso, aveva già provato sulla sua pelle quasi sia effimera la popolarità, ma perché il palco del Sanremo è un palco unico in Italia, forse nel mondo, al punto che chiunque, al di là del genere musicale lo rispetto e lo brama.

E 72 anni dopo continua ad essere un sogno per chi vuole fare musica. Qualcuno potrebbe darlo per scontato nell’epoca dello streaming, dei social, della musica liquida, non lo è per niente.

Michele Merlo ha provato più volte ad arrivare sul palco del Festival arrivando anche qualche anno fa nei 60 artisti ascoltati nelle audizioni live. Non ce l’ha fatta.

Amadeus, come ogni altro direttore artistico del Festival, come ogni persona che lavora nella musica, sa benissimo che arrivare all’Ariston non è solo questione di talento, Ma di canzone giusta al momento giusto, di commissione giusta per l’artista giusto. Purtroppo Michele non ha avuto il tempo di continuare a provare ma, a mio avviso, rappresenta un simbolo dell’amore e del rispetto dei giovani verso il Festival di Sanremo.

E allora penso che sì, a rappresentanza di tutti qui ragazzi che sognano quel palco, forse sarebbe proprio bello poter ascoltare l’orchestra di Sanremo intonare in una delle serate del Festival un brano di Michele Merlo, magari la splendida Aquiloni.

C’è una frase dell’appello dei fan di Michele Merlo che mi ha colpito particolarmente… “il vostro sostegno e appoggio per arrivare ad AMADEUS per far sì che Michi riesca a toccare il palco di Sanremo con la sua musica anche se non fisicamente…“. Michele non potrà mai più essere fisicamente su quel palco ma potrebbe esserci con la sua musica per tre minuti.

Sappiamo che mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival che è uno spettacolo difficilissimo da “comporre”. Ma conosciamo anche il cuore di Amadeus… Cosa sono tre minuti? Il tempo di una canzone ma possono essere molto di più… memoria, riconoscenza e speranza.

Ecco qui a seguire il video realizzato dai fan di Michele Merlo. L’hashtag è #michelemerlosanremo