Centinaia di persone in piazza del Duomo a Milano per ricordare Michele Merlo con Federico Baroni, Riki e Federica Carta

Ieri è partito da Milano il Chilometri Street Tour, la serie di live in strada fortemente voluti da Federico Baroni per ricordare l’amico e collega Michele Merlo, scomparso per una leucemia fulminante la scorsa estate, cantando le sue canzoni.

I live, legati all’ultimo singolo di Baroni, Chilometri, canzone che parla di Merlo scritta con Raige e prodotta da Riccardo Sciré, prevedono a sorpresa delle special Guest legate al cantautore scomparso. Ieri, per il debutto a Milano, hanno raggiunto Federico Baroni in piazza del Duomo, davanti a centinaia di persone, Riki e Federica Carta. Tutti artisti che hanno condiviso l’avventura ad Amici di Maria De Filippi con Michele che nel programma si faceva chiamare Mike Bird.

I tre artisti, accompagnati dalla chitarra di Federico, hanno cantato i brani dell’amico unendosi alle voci dei presenti dando mandando un enorme e caloroso saluto verso il cielo.

Queste le prossime date del tour è organizzato in collaborazione con l’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele Merlo e presieduta dalla famiglia dell’artista.

Sabato 26 marzo – Napoli, Vomero

Domenica 27 marzo – Roma, Via del Corso

Sabato 2 aprile – Bassano del Grappa (VI), Piazza Libertà

Le parole di Federico Baroni il giorno dopo…

Il cantautore Busker ha ricondiviso sui suoi social tutte le immagini e video realizzate dai ragazzi presenti e ha voluto ringraziarli per l’affetto dimostrato nei confronti di Michele…

Ieri è successo qualcosa di davvero speciale. Sono sicuro che Miki ci abbia sentito fin lassù.

Tornare dopo tutti questi anni e trovare un calore del genere è stato emozionante. Sentirvi cantare tutti insieme le sue canzoni è stato emozionante, incrociare di nuovo i vostri sguardi, abbracciarvi e sapere che in quel momento eravamo tutti lì per un motivo. Per lanciare un messaggio, per lasciare qualcosa di davvero importante.

Grazie Milano, grazie a tutti voi che siete venuti ieri e a chi c’era con il cuore anche da lontano. Grazie Riki e Federica Carta. Grazie Katia Ferrari, Domenico Merlo (e Martino ❤️) per questa sorpresa assolutamente inaspettata. Grazie a tutti gli amici che anche da lontano ci sono stati per questo inizio.

Davvero ragazzi. Non lo dimenticherò mai!

