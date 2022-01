Prima di Sanremo debutto da attore per Michele Bravi con “Monterossi”

Michele Bravi Monterossi è la serie tv, disponibile da lunedì 17 gennaio su Amazon Prime Video, che vede il debutto del cantautore nelle vesti di attore.

Bravi tornerà per la seconda volta sul palco del Festival di Sanremo da artista in gara dall’1 al 5 febbraio prossimo presentando il brano Inverno dei fiori. L’artista ha debuttato a Sanremo con un ottimo quarto posto nel 2017 con Il Diario degli errori.

Michele Bravi Monterossi, il debutto in una serie tv

Il cantautore nel corso degli anni non ha mai nascosto la sua passione per la recitazione dandole molta importanza nei videoclip e recitando spesso monologhi nei suoi spettacoli dal vivo. Ora però per Michele Bravi è arrivato il debutto ufficiale da attore.

Monterossi è una serie televisiva che si ispira ai libri di Alessandro Robecchi e che racconta la storia di Carlo Monterossi che, giunto alla soglia dei cinquant’anni, fa un bilancio della sua vita. Ma c’è una svolta drammatica quando arriva qualcuno, che si presenta a casa sua, tentando di ucciderlo.

Protagonista della serie è Fabrizio Bentivoglio. Nel cast anche Carla Signoris, Maria Paiato, Donatella Finocchiaro e Luca Nucera.

Queste le parole pubblicate nei social da Michele…

È stato un privilegio immenso poter recitare e lavorare con alcuni tra i più grandi professionisti del cinema italiano.

Finalmente la serie è anche vostra.

Monterossi è già disponibile su Amazon Prime Video.

La cover di Sanremo

Michele ha scelto di essere da solo sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover per omaggiare Lucio Battisti (e Mogol)con Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi, brano del 1972.

Un testo fragile che racconta le vene spezzate di amori passati e la bellezza di risvegliarsi dal torpore e scoprirsi in volo, una melodia in crescendo come metafora perfetta della forza propulsiva di un sentimento.

Spero, con umiltà e rispetto, di raccontare questa grande eredità della canzone italiana e celebrarne l’importanza.