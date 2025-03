Michele Bravi annuncia “Lo ricordo io per te”, una toccante dedica ai nonni e al loro amore segnato dall’Alzheimer

Michele Bravi ha annunciato l’uscita di Lo ricordo io per te, il brano che rappresenta il cuore del suo progetto più intimo e personale, quello dedicato ai suoi nonni Luigi e Graziella. Una canzone con un testo dal significato profondo e importante.

Come già raccontato nei giorni scorsi (vedi questo nostro articolo), Michele Bravi ha scelto di articolare questo progetto speciale in tre linguaggi diversi: la musica, il cinema e la letteratura. Oltre alla canzone, è atteso un cortometraggio con la partecipazione di Lino Banfi e un libro che ne espanderà il racconto nel corso del 2025.

Una vera e propria mappa emotiva, in cui musica, immagini e parole si intrecciano per restituire una storia fatta di radici, tenerezza e memoria. Come dice Michele:

“Lo ricordo io per te è un regalo per i miei nonni e per tutti i nonni.”

Una promessa d’amore che diventa canzone, e che dal 4 aprile sarà finalmente disponibile per tutti su tutte le piattaforme digitali.

michele bravi Lo ricordo io per te: il significato del brano

Lo ricordo io per te è già disponibile in presave e, più che una semplice canzone, è una vera dichiarazione d’amore senza tempo.

Il brano racconta la storia di un legame che ha attraversato una vita intera, anche quando la malattia – l’Alzheimer – ha provato a cancellarne i ricordi. È la voce del nonno Luigi che promette a sua moglie Graziella di ricordare per lei. Una promessa fatta d’amore, di memoria e di resistenza.

Così la descrive lo stesso Michele Bravi:

““Lo ricordo io per te” racconta l’amore che ha attraversato la vita dei miei nonni, Graziella e Luigi. È la promessa d’amore che il nonno Luigi ha fatto a nonna Graziella quando l’alzheimer ha cominciato a coprirle gli occhi di nebbia e a cancellare le impronte di tutta la memoria condivisa.

“Lo ricordo io per te” è una canzone dove i miei nonni possono ancora avere addosso il profumo di campagna e sussurrarsi un’ultimo bacio passeggiando sulla traccia dei loro anni insieme.”

TESTO DEL BRANO

In arrivo il 4 aprile