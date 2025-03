Michele bravi fornisce la mappa del suo nuovo progetto artistico dedicato ai nonni: canzone, cortometraggio e libro

Michele Bravi fornisce la mappa del suo nuovo progetto artistico dedicato ai nonni, alla loro storia d’amore e all’Alzheimer che ha colpito nonna Graziella: una canzone, un cortometraggio e un libro. Un viaggio intimo e profondo nato da una storia vera, che ha avuto come punto di partenza un racconto in diretta nazionale.

Ci eravamo lasciati con il nostro precedente articolo, pubblicato a dicembre, quando – ospite di Mara Venier a Domenica In – Lino Banfi “spoilerò” in diretta televisiva l’esistenza di un cortometraggio legato all’Alzheimer firmato da Michele Bravi. Oggi, a distanza di quasi due mesi, l’artista rompe il silenzio e racconta l’intera vicenda attraverso un lungo video pubblicato sui suoi social.

Michele Bravi: il progetto artistico dedicato ai nonni

Quella citata da Banfi era solo la punta dell’iceberg. Il vero cuore del progetto è una canzone dedicata ai nonni Luigi e Graziella, che Michele ha scritto due anni fa per raccontare la loro storia d’amore e la malattia che, a un certo punto, è entrata nella loro vita: l’Alzheimer.

“È una storia piena di umiltà ma anche di dolori”, spiega Michele Bravi, sottolineando come questo brano fosse pensato come regalo per l’anniversario di matrimonio dei nonni, coincidente con la finale di Sanremo. La proposta del brano al Festival è stata però rifiutata, causando – tra le altre cose – anche la fine del suo contratto con EMI Records / Universal Music Italia.

Nonostante questo, il progetto non si è fermato. Anzi, si è ampliato: una canzone, un cortometraggio e un libro. Tre linguaggi diversi per raccontare la stessa storia: quella di Luigi e Graziella.

“L’amore ha delle coordinate”: il racconto di Michele Bravi

Nel video condiviso sui social, Michele Bravi ripercorre l’intera storia, quasi come se fosse una favola vera. Una narrazione affettuosa e commossa, senza retorica, che parte da Città di Castello, nel dopoguerra, e attraversa decenni di vita, lavoro, figli, nipoti e infine l’Alzheimer.

«È come se l’amore avesse delle coordinate, e le loro erano via dei Vinchi Torsi, angolo via Santa Margherita», racconta Michele, facendo emergere il valore della memoria come strumento di affetto e resistenza.

Il progetto prende vita in tre forme: una canzone, già scritta ma non ancora pubblicata ufficialmente; un cortometraggio con la partecipazione di Lino Banfi; e infine un libro, che sarà una rivisitazione della storia originale e uscirà più avanti nel corso dell’anno.

La mappa del progetto: musica, cinema, letteratura

“Una storia, tre vocabolari artistici per raccontarla”, così Michele Bravi sintetizza l’idea alla base del progetto. La mappa è chiara: musica per toccare le emozioni, cinema per mostrare i volti, letteratura per custodire e tramandare.

“Trattateli bene i miei nonnini”, conclude il cantautore. Un invito tenero, che suona come un manifesto poetico per un progetto che è molto più di un singolo discografico: è una dichiarazione d’amore.

Cliccate in basso su continua per il video del cantautore.