Michele Bravi presenta il libro Lo ricordo io per te: tre fiabe dedicate ai nonni e alla memoria

Michele Bravi aggiunge un nuovo tassello al progetto Lo ricordo io per te, il percorso artistico dedicato ai nonni Luigi e Graziella e alla malattia dell’Alzheimer.

Dopo la canzone e il cortometraggio con Lino Banfi e Lucia Zotti, arriva il terzo capitolo: il libro.

In attesa del ritorno live a teatro, Michele Bravi ha girato l’estate con il singolo Popolare feat. Mida e con il remix realizzato da Gabry Ponte.

michele bravi, Lo ricordo io per te: il libro

Il volume uscirà il 30 settembre, proprio a cavallo tra la giornata dedicata ai nonni e la giornata mondiale dell’Alzheimer. Si tratta di una raccolta di tre fiabe moderne – Storia della nebbia, Storia della pioggia e Storia della luna – illustrate da Mauro Balletti.

Per ogni copia venduta verrà devoluto 1 euro ad Airalzh, l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, grazie al sostegno di Feltrinelli, che ha creduto e abbracciato questo progetto.

Le parole di Michele Bravi

Riportiamo integralmente il discorso con cui Michele Bravi ha annunciato l’uscita del libro sui suoi canali social. Ricordiamo che si tratta del secondo libro del cantautore dopo Nella vita degli altri del 2018.

“Lo scorso marzo ho iniziato a parlarvi di questo progetto Lo ricordo io per te.

Vi avevo spiegato che era un progetto dedicato ai miei nonni, Luigi e Graziella.

Un progetto che si sarebbe declinato in tre capitoli.

Capitolo 1, la canzone.

Capitolo 2, il cortometraggio con Lino Banfi, che interpreta mio nonno, e con Lucia Zotti, che interpreta mia nonna.

E capitolo 3, il libro.

E adesso finalmente ci siamo e posso parlarvi del libro.”

Un percorso, quindi, che fin dall’inizio aveva una direzione precisa. Una mappa artistica che unisce musica, cinema e letteratura, con al centro una storia d’amore e di memoria.

“Proprio a cavallo tra la giornata dedicata ai nonni e la giornata mondiale dell’Alzheimer, uscirà appunto il libro. L’uscita è prevista per il 30 settembre. Avrei tantissimo voluto farvi vedere proprio il libro fisico, ma ancora il libro non esiste perché lo stiamo finendo di stampare.”

Una data simbolica, che lega il progetto alla ricorrenza dei nonni e alla ricerca sull’Alzheimer. Non solo un’uscita editoriale, ma un gesto di consapevolezza.

“Il titolo è sempre, Lo ricordo io per te, è una raccolta di fiabe, diciamo così, fiabe moderne.

Sono tre metafore che riflettono sulla fragilità dei ricordi, sui nonni.

Sono “storia della nebbia”, “storia della pioggia” e “storia della luna“.”

Tre fiabe, tre metafore. Un linguaggio semplice e poetico per raccontare la memoria e la sua fragilità.

“È un libro illustrato da Mauro Balletti e sono troppo orgoglioso di questa collaborazione con Mauro perché per me è a tutti gli effetti uno dei più grandi artisti italiani. Mi sento di ringraziare proprio col cuore in mano Feltrinelli per aver creduto nella causa e per aver deciso di sostenere insieme a me Airalzh che è l’Associazione Italiana di Ricerca sull’Alzheimer e sono felicissimo di poter dire che siamo riusciti a trovare questa formula per cui per ogni copia venduta del libro verrà devoluto un euro ad Airalzh.”

Non è solo un progetto personale: dietro c’è un obiettivo solidale concreto. Per ogni copia venduta, infatti, un euro verrà devoluto alla ricerca sull’Alzheimer.

“Sul contenuto del libro poi approfondiremo più avanti, però ci tenevo a fare questo video per riprendere un po’ questo progetto che è partito da marzo e adesso continuerà con il libro il 30 settembre.

Grazie ancora a Feltrinelli, grazie a chi ancora sta seguendo l’evoluzione di questo progetto e niente, a questo punto buona lettura per chiunque vorrà leggerlo. Bacio!”

Parole semplici, dirette, che chiudono il racconto con gratitudine e affetto. Una narrazione che non ha bisogno di artifici per arrivare al cuore come del resto siamo abituati quando si parla di Michele Bravi.