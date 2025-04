Mew: dopo Sanremo Giovani 2024 arriva il nuovo singolo “Empatia”

Mew, Empatia: significato del testo del nuovo singolo

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2024 con il brano Oh My God e la rottura con Matthew, cantautore conosciuto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi (ne abbiamo parlato qui), Mew torna con nuova musica e presenta il singolo Empatia, disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 18 aprile.

Il brano segna il ritorno, dopo la parentesi sanremese, della giovane cantautrice, attualmente impegnata in diverse session di scrittura, anche per altri artisti.

MEW, “empatia”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il significato del brano sarà disponibile a partire da venerdì 18 aprile.

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:

Mi fai sentire il terrore

Il vomito

Un’amica

No

Non è amore

Se è tossico

No

Sono grida

Frasi che scrivo

E non vorrei dire

L’inferno migliore

È senza morire

Tu che sei l’ora

Sei il dopo

Sei il prima

CALMA, CALMA, CALMA

Sta piovendo magma dentro

L’alba, l’alba, l’alba

Fa di ogni tuo dramma un vetro

Ti curerei

Ti curerei

Da questo mondo

Che non ha pietà di te

Che sai com’è

Sentire tutto e basta

Sentire tutto e basta

Non so più se sei qui per me

O per salvare il mondo

Perso nei miei occhi blu

Mentre pensi a tutto tranne me

Pensi a tutto tranne me

EMPATIA

La versione integrale sarà disponibile a partire da venerdì 18 aprile.

MEW: DA AMICI A “empatia”, PASSANDO PER SANREMO GIOVANI

Mew conta ad oggi quasi 170 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – GRANDINE con Holden, che vanta poco più di 7 milioni 920 mila stream.

Seguono mercoledì mai con oltre 5 milioni 500 mila stream, vivo con quasi 2 milioni e mezzo di stream e POSATENEBRE, che ha quasi raggiunto quota 2 milioni 400 mila stream.

Foto di copertina a cura di Andrea Ariano