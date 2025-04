Finita la storia nata ad Amici tra Mew e Matthew: “Quando ami qualcuno, devi anche lasciarlo andare”

“Quando ami qualcuno, devi anche essere capace di lasciarlo andare”. Con queste parole, affidate a una storia sui social, mew ha annunciato la fine della relazione con Matthew, il cantautore conosciuto durante la 23ª edizione di Amici di Maria De Filippi.

Un amore nato tra le mura dello studio di Canale 5 e proseguito anche fuori al punto che, quando mew decise di lasciare il programma, Matthew decise di seguirla e di lasciare a sua volta lo spettacolo. Un gesto forte, che in molti avevano letto come segno di un legame profondo.

Mew e Matthew: la fine di una storia nata ad Amici

«Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto. mew», ha scritto la cantautrice.

Parole semplici, ma cariche di intensità e, forse, anche di un po’ di amarezza. Di certo, un segnale di maturità emotiva in un momento in cui esporsi pubblicamente non è mai facile.

Il futuro di Mew: nuovo singolo in arrivo e scrittura per altri artisti

Nel frattempo mew non si ferma. È in arrivo a breve un nuovo singolo, mentre prosegue il suo percorso autoriale, impegnata in diverse session di scrittura anche per altri artisti. Tra questi figura anche Wax, con cui – contrariamente a quanto da noi precedentemente riportato – non è previsto alcun duetto.

Un periodo di passaggio, dunque, per la giovane artista che continua a cercare la sua voce tra musica, parole e sentimenti. La vita personale cambia, ma la musica resta. E sarà interessante ascoltare cosa verrà fuori da questa nuova fase.