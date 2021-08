Marti Stone dà voce al nuovo spot “Control” con “Metti la protezione”. Musica scritta da Andro (testo e audio)

Metti la Protezione è un nuovo brano che si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021. A cantarlo è Marti Stone, artista di cui vi abbiamo già parlato più volte in passato (vedi qui per esempio) presentandovi anche in anteprima esclusiva il video di un suo brano (qui).

Questo nuovo brano della cantautrice fa da colonna sonora alla nuova campagna pubblicitaria della ditta di profilatici Control Italia.

Metti la protezione è stata scritto dalla stessa Marti Stone, che la interpreta anche, su una musica di Andro, Producer e membro fondatore dei Negramaro.

Ecco come quest’ultimo ha commentato l’uscita su Instagram:

“Ho prodotto un brano per la campagna di Control Italia realizzato insieme al fenomeno di Marti Stone che è stata superlativa con la sua scrittura ed interpretazione a dare vita ad una canzone simpatica con i giusti toni di ambiguità e leggerezza.”

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali mentre lo spot è in onda in radio nel mese di agosto.

MARTI STONE METTI LA PROTEZIONE TESTO

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

La tua tipa mi guarda e mi spoglia

mi chiama per dirmi che ha voglia

di prendermi e farmi la festa

di farmi assagiare la (uh)

noi come cioccolato, fragola e pesca (pesca)

Prendo il controllo, perdo la testa

e già lo sai che non mollo, faccio gli extra

il mio punto è G come Gangsta

Metti la protezione

non ci pensiamo più

metti la protezione

non ci fermiamo mai

metti la protezione

so che lo vuoi anche tu

metti la protezione

e lo facciamo non stop

Sai che non ti dico smettila

oh no, questa chi se la dimentica=

Mettila – Metti la protezione

si brucia quindi mettila protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila,

metti la protezione

Hey ciao

si sono in spiaggia

no non fa caldo

percepiti?

Circa… 90 gradi all’ombra!

Beh

sempre meglio di ieri sera!

Dimmi che ce l’hai senza dirmi che ce l’hai

facciamo la storia poi finisci negli highlights

calda perché la mia estate non finisce mai

non andare via quando dico vai, mo

Tell me what you like ho l’iPhone in flight mode

solo tu saprai la posizione

voglio solo il tuo cuore senza protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila,

metti la protezione

È che quando ti avvicini vado fuori

poi rientro

(fuori)

è che quando ti avvicini vado fuori

poi rientro

(fuori)

Che ti ridi? ma non è che ti innamori?

Stamattina ho la DM piena di cuori!

Baby dimmi solo se vuoi stare fuori

o dentro

Fuori

Rientro

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila, mettila

metti la protezione

Mettila, mettila, mettila,

metti la protezione