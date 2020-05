Marti Stone Tutto bene è il nuovo brano della rapper e cantautrice, terzo singolo nato dalla collaborazione con l’artista Rondò (co- producer e art director) e disponibile su Spotify e su tutti i digital stores dal 4 Maggio 2020.

La canzoni esce fuori in un momento che non lascia spazio alla collettività come ce la ricordavamo, a differenza dell’ultima singolo che invece era stato presentato sullo SBAM Stage del Jova Beach Party al fianco di Ackeejuice Rockers e Jovanotti in tutt’altra atmosfera.

Marti Stone ci parla di relazioni e piani messi in discussione da una quarantena inaspettata, uno stand-by forzato che ci fa confrontare ogni giorno con le nostre fragilità, tante app per accorciare le distanze e una per rispettarle.

C’è chi lotta per restare in vita e chi si domanda se resteremo in tuta per sempre. Un grande esperimento sociale che ci avvicina tenendoci a distanza.

Ovunque il mantra “andrà tutto bene” come a convincerci che sarà così. Oltre i pronostici politico-economici, il fermento sociale e la perdita di cognizione del tempo… ci siamo noi.

Noi che ogni giorno ci chiediamo “Che giorno è?” sperando che in ogni caso sia un giorno in meno alla fine dei domiciliari, noi che stiamo imparando a prendere tutto come viene senza dare più niente per scontato.

marti stone TUTTO BENE audio e testo

Dimmi che va tutto bene

Che va tutto come deve

Anche se non stiamo insieme

Prendo tutto come viene

E il nostro tempo passa in velocità

E una vita e basta non basterà

Tu dimmi che andrà tutto bene

Che andrà tutto come deve

Come la città senza i suoi via vai

Come me meno te, il mondo senza noi

Pensa quante volte avrò sognato uno stand-by

Resto sola chiusa in casa a fare cose

Se mi cerchi, chiama, se ti senti strana

Pensa che è passato un altro fine settimana

Mi stringevi stretta a te, non sapevo aspettare

Adesso sono in para e non posso che imparare

E tutto sembra che si sia fermato

Tra chi non respira e chi riprende fiato

Quando soffri ti ricordi di chi non c’è stato

Io per un motivo o l’altro ero già addestrata

Tu dimmi che va tutto bene, come deve

Certe sere, lo sento senza vedere

E non chiedermi se so tenere la musica bassa

Ho cose da fare che una vita non basta mai

Ora può toccarti solo il Wi-Fi

Ora che sto qua ora che sei là

Questa libertà quanti giga ha?

Dimmi che va tutto bene

Che va tutto come deve

Anche se non stiamo insieme

Prendo tutto come viene

E il nostro tempo passa in velocità

E una vita e basta non basterà

Tu dimmi che andrà tutto bene

Che andrà tutto come deve

Come la città senza i suoi via vai

Come me meno te, il mondo senza noi

Pensa quante volte avrò sognato uno stand-by

Resto sola chiusa in casa a fare cose

Dimmi che va tutto bene

Che va tutto come deve

Anche se non stiamo insieme

Prendo tutto come viene

E il nostro tempo passa in velocità

E una vita e basta non basterà

Tu dimmi che andrà tutto bene

Che andrà tutto come deve

Dimmi che va tutto bene

Che va tutto come deve

Anche se non stiamo insieme

Prendo tutto come viene

E il nostro tempo passa in velocità

E una vita e basta non basterà

Tu dimmi che andrà tutto bene

Che andrà tutto come deve