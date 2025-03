MEG per i 30 anni di carriera lancia un nuovo EP e il TRENTA MEG tour

MEG festeggia i 30 anni di carriera con un nuovo EP Maria disponibile in digitale e in radio dal 21 marzo, in vinile dal 4 aprile.

L’EP conterrà le versioni: Maria (Vesuvia Sound System Version), Maria (Ze in the Clouds Version) e Maria (Carmine Iuvone Version).

“L’oggetto della mia ricerca sono sempre stata io stessa, le mie emozioni, riflessioni, il sentire che la realtà e il mondo provocano in me. Le mie canzoni nascono da quest’esplorazione costante e sincera. La mia musica è il frutto di quest’avventura nel profondo. Con immensa gioia vorrei invitarvi al mio compleanno, per festeggiare insieme questo viaggio che prosegue nonostante tutto: in questo folle mondo unitә resistiamo”.

Meg – Maria

Il brano è declinato in tre versioni e nasce da una riflessione profonda sulla propria identità e sulla continua ricerca di sè.

Le tracce raccontano le tre anime di MEG: quella più dancefloor ed elettronica, quella più intimista ed emozionale, che affondano le proprie radici nella cultura musicale in cui MEG si è formata: quella del remix.

Tutto nel ricordo che siamo anime complesse e in costante evoluzione, alla ricerca di nuove versioni di noi stessә in un viaggio circolare in cui ogni fine coincide con un nuovo inizio.

TRENTA MEG tour – date

Tour prodotto da Kashmir Music

4 Aprile – The Cage – Livorno

6 Aprile – Locomotiv Club – Bologna

10 Aprile – Duel – Napoli

11 Aprile – Casa delle Arti – Conversano (Bari)

12 Aprile – Officine Cantelmo – Lecce

15 Aprile – Magazzini Generali – Milano

16 Aprile – Largo Venue – Roma

TRENTA MEG è il tour celebrativo, nei club, e sarà un’occasione di festa e di condivisione per ripercorrere i suoi 30 anni di carriera.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







CREDITS MARIA EP

1_Maria (Vesuvia Sound System Version)

Autore e compositore: Maria Di Donna

Prod: Meg, Frenetik&Orang3, Fugazza, Suorcristona

2_Maria (Ze in the Clouds Version)

Autore e compositore: Maria Di Donna

Prod: Meg, Ze in the Clouds, Frenetik

3_Maria (Carmine Iuvone Version)

Autore e compositore: Maria Di Donna

Prod: Carmine Iuvone

L’immagine di copertina dell’articolo è tratta dalle pagine social dell’artista.